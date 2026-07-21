Video | Así fue la arenga de Messi a sus compañeros antes de salir a jugar la final contra España: “Olvidémonos de todo”

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, se filtró en redes sociales un video que muestra la intimidad de la Selección Argentina segundos antes de saltar al campo de juego en Nueva Jersey. En las imágenes, captadas por la transmisión oficial, se observa a Lionel Messi reuniendo a sus compañeros en el túnel para darles un último mensaje de liderazgo.
El plantel de la albiceleste estaba aguardando la orden para ingresar al terreno de juego. Allí se aprecia cómo el capitán argentino buscó transmitirles calma a sus compañeros. “Vamos, muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Es lo principal. Estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos”, exclamó Messi a la salida del vestuario.
“Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente, en jugar, dale”, fueron las palabras que el 10 argentino agregó a su arenga.