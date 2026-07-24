Desde hace 20 años el Teatro Metropolitano “afina” los oídos de los niños para la música clásica

Desde hace varios años Medellín vive un florecimiento de la música sinfónica. Hay varias razones que explican el fenómeno: el trabajo formativo en comunas de la Red de Escuelas de Música, la apertura al mundo para los nuevos intérpretes que propicia IberAcademy y las opciones laborales encarnadas en las tres orquestas profesionales de la ciudad (Eafit, la Oda y Filarmed). En sintonía con esa efervescencia, desde hace veinte años el Teatro Metropolitano ha realizado más de 120 conciertos didácticos, en razón de seis al año. Siga leyendo: “La voz es el reflejo de lo que somos”: Julieth Lozano El más reciente concierto será el domingo 26 de julio a las 11:00 a.m. Tendrá un repertorio compuesto por fragmentos de Guillermo Tell, de Rossini; El cascanueces, de Tchaikovsky; Carmen, de Bizet; Peer Gynt, de Grieg; la Danza bacanal, de Saint-Saëns; La máquina de escribir, de Leroy Anderson, y la célebre Marcha Radetzky, de Johann Strauss (padre). El programa nació un año después de la creación de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural con el propósito de acercar a niños, jóvenes y familias a la música sinfónica mediante experiencias diseñadas especialmente para ellos. Durante esta tiempo, el teatro ha realizado conciertos con orquestas de la ciudad, narradores, actores, directores y músicos invitados, además de producciones de ópera infantil y actividades pedagógicas. María Patricia Marín Arango, directora de la Asociación Medellín Cultural y del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, explicó que el principal objetivo ha sido formar nuevos públicos para la música clásica. “En Medellín existen academias, universidades, orquestas y agrupaciones musicales, pero también era necesario formar audiencias dispuestas a escuchar y disfrutar este repertorio”, afirmó.

Según Marín Arango, los conciertos fueron concebidos para que los niños tuvieran las herramientas de apreciación musical desde edades tempranas y fortalecieran la escucha, la concentración y la convivencia. A diferencia de otros programas similares, dice la directora, la iniciativa ha sido liderada por un teatro y no por una orquesta. Además, señaló que ese ha sido uno de los principales retos del proyecto, pues ha implicado convocar de manera permanente a diferentes agrupaciones y artistas para construir una programación estable. “Creo que, salvo la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la antigua Sinfónica de Antioquia, somos la única institución que durante dos décadas ha sostenido este tipo de programación”, dijo. El ciclo incluye seis conciertos cada año, generalmente los domingos a las 11:00 de la mañana. Cuando comenzó, ese horario representó un cambio en los hábitos culturales de la ciudad, pues las actividades familiares de ese tipo eran poco frecuentes. Hoy, la mayoría de las funciones registra una alta asistencia e incluso varias alcanzan el aforo completo. Antes de cada presentación, los asistentes participan en actividades pedagógicas relacionadas con el contenido del concierto. Durante aproximadamente media hora, los niños realizan ejercicios manuales y dinámicas que les permiten familiarizarse con la temática y los instrumentos que escucharán durante la función.

La programación también ha incluido adaptaciones de óperas para público infantil, repertorios escritos especialmente para niños, narraciones y producciones interdisciplinarias que reúnen música, teatro, ilustración y danza. Para construir estos contenidos, el teatro ha contado con asesores de la talla de los maestros Alejandro Posada, Juan Felipe Molano y Juan Pablo Valencia, además de especialistas en ópera, actores, narradores, caricaturistas y compositores nacionales e internacionales. “Hemos buscado repertorios creados específicamente para los niños. Preferimos obras concebidas desde el inicio para ese público antes que adaptar repertorios pensados para adultos”, explicó Marín Arango. Durante estos 20 años, el proyecto también ha permitido observar cómo las nuevas generaciones regresan al teatro en diferentes etapas de su vida. La directora recordó el caso de un padre que asistía con su hijo desde que este tenía un año. Ocho años después, volvió a encontrarlo cuando el niño hacía parte del coro que participaba en una de las óperas infantiles del teatro, luego de decidir estudiar música. Le puede interesar: Michael Hell, violonchelista vienés, reveló los secretos del instrumento en IberAcademy “Ese tipo de historias nos muestran que un niño puede descubrir que quiere ser músico, pero también que puede convertirse en un espectador permanente y transmitir ese hábito a sus propias familias”, señaló. El programa cuenta actualmente con el respaldo de la Fundación MOV. Asimismo, hace parte del programa de Formación de Públicos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, lo que permite ofrecer boletería subsidiada a personas de estratos 1, 2 y 3 y beneficiarios de los grupos A, B y C del Sisbén. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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