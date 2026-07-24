Desde hace 20 años el Teatro Metropolitano “afina” los oídos de los niños para la música clásica

Desde hace varios años Medellín vive un florecimiento de la música sinfónica. Hay varias razones que explican el fenómeno: el trabajo formativo en comunas de la Red de Escuelas de Música, la apertura al mundo para los nuevos intérpretes que propicia IberAcademy y las opciones laborales encarnadas en las tres orquestas profesionales de la ciudad (Eafit, la Oda y Filarmed). En sintonía con esa efervescencia, desde hace veinte años el Teatro Metropolitano ha realizado más de 120 conciertos didácticos, en razón de seis al año.
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El más reciente concierto será el domingo 26 de julio a las 11:00 a.m. Tendrá un repertorio compuesto por fragmentos de Guillermo Tell, de Rossini; El cascanueces, de Tchaikovsky; Carmen, de Bizet; Peer Gynt, de Grieg; la Danza bacanal, de Saint-Saëns; La máquina de escribir, de Leroy Anderson, y la célebre Marcha Radetzky, de Johann Strauss (padre).
El programa nació un año después de la creación de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural con el propósito de acercar a niños, jóvenes y familias a la música sinfónica mediante experiencias diseñadas especialmente para ellos. Durante esta tiempo, el teatro ha realizado conciertos con orquestas de la ciudad, narradores, actores, directores y músicos invitados, además de producciones de ópera infantil y actividades pedagógicas.
María Patricia Marín Arango, directora de la Asociación Medellín Cultural y del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, explicó que el principal objetivo ha sido formar nuevos públicos para la música clásica. “En Medellín existen academias, universidades, orquestas y agrupaciones musicales, pero también era necesario formar audiencias dispuestas a escuchar y disfrutar este repertorio”, afirmó.