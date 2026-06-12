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No solo de pop vive el fútbol: en Eafit unirán a Chopin con el mundial

La Sinfónica de Eafit ofrecerá un repertorio que conecta con las diferentes emociones que genera el deporte de moda por estos días.

  • Sergei Sichkov es graduado del conservatorio estatal P. Tchaikovsky, en Rusia. Es profesor del Departamento de Música - Facultad de Artes en la Pontificia Universidad Javeriana. FOTO Manuel Saldarriaga
    Sergei Sichkov es graduado del conservatorio estatal P. Tchaikovsky, en Rusia. Es profesor del Departamento de Música - Facultad de Artes en la Pontificia Universidad Javeriana. FOTO Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 48 minutos
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En sintonía con la pasión futbolera que se respira por estos días, la Orquesta Sinfónica de Eafit realizará un concierto que unirá la música clásica con la pasión deportiva. El evento, programado para el sábado 13 de junio a las seis de la tarde en el Auditorio Fundadores, contará con la participación del pianista Sergei Sichkov y será dirigido por Juan Pablo Valencia.

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La velada abrirá con el estreno de Rapsodia de una crónica futbolera, una obra encargada al compositor antioqueño Sebastián García. La pieza, inspirada en el universo del fútbol, incorpora elementos electroacústicos y busca trasladar a la sala de conciertos la emoción que rodea este deporte.

El plato fuerte de la primera parte será el Concierto para piano y orquesta n.º 2 de Frédéric Chopin, interpretado por Sichkov. El músico explicó que esta obra ocupa un lugar especial dentro del catálogo del compositor polaco: Chopin dedicó casi toda su producción al piano y escribió muy pocas obras con acompañamiento orquestal. El músico contó que el concierto fue compuesto cuando el autor tenía apenas 19 años y fue inspirado en un primer amor.

Sichkov, quien reside en Colombia desde 1999 y mantiene una relación artística de más de dos décadas con Medellín, destacó la calidez del público local y aseguró que siempre procura escoger repertorios que conecten con los asistentes. Para él, Chopin y Ludwig van Beethoven son pilares fundamentales en la formación de cualquier pianista profesional.

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“Chopin era tímido, se enfermaba mucho, tocaba muy poquitos conciertos con público. Tocaba conciertos en un ambiente íntimo, no en unas salas grandes. Fue un excelente pianista”.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía n.º 4 “Italiana” de Felix Mendelssohn. Juan Pablo Valencia explicó que la energía de esta obra guarda relación con el entusiasmo que despierta el fútbol, especialmente en sus movimientos más dinámicos.

El director, formado en la Red de Escuelas de Música de Medellín y egresado de Eafit, señaló que el concierto busca establecer puentes entre dos mundos que parecen opuestos: la pasión deportiva y la música sinfónica. Con una duración cercana a los 90 minutos, el programa promete una noche en la que el virtuosismo pianístico, el repertorio romántico y el espíritu futbolero compartirán escenario.

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