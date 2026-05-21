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Después de 11 años, Antioquia le canta a Colombia regresa a Santa Fe de Antioquia

Tras 11 años de ausencia, Antioquia le Canta a Colombia, el Festival de Música Andina más importante del departamento y uno de los cinco más emblemáticos del país, regresa a la Ciudad Madre.

  • Este festival musical regresa a Santa Fe de Antioquia. FOTO Colprensa
    Este festival musical regresa a Santa Fe de Antioquia. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Por: Alberto Velásquez

La buena noticia se dio a conocer el pasado lunes 11 de mayo, tras una reunión sostenida entre el alcalde Yamid Carvajal Carvajal y parte de la Junta Directiva del festival, en el Palacio Juan Antonio Mon y Velarde, sede de la Alcaldía, donde el burgomaestre se comprometió a apoyar logística y económicamente parte del certamen que en el pasado estuvo en la ciudad de Antioquia, entre 1995 y el 2015, es decir por espacio de 20 años.

Al término de la reunión, el mandatario local se mostró muy complacido de anunciar el regreso de este festival, Antioquia le canta a Colombia, que es unos de los más icónicos de nuestro país. “Muchísimas gracias a todos los miembros de la junta directiva, a Don Alonso Monsalve, al Dr. Tulio Gómez, y a todos los que hacen posible que este gran evento vuelva a nuestro municipio”, expresó.

Puede leer: Niyireth Alarcón, la voz grande de las músicas andinas colombianas

Por su parte el Presidente de la Junta de la Asociación del Festival Antioquia le Canta a Colombia, Jorge Londoño de La Cuesta, señaló que: “Indudablemente es una muy buena noticia para Santa Fe Antioquia, porque además de la belleza arquitectónica e histórica que tiene la ciudad, particularmente este certamen musical la engalana y la llena de cultura como en el pasado.

Al detallar los cambios que traerá consigo el festival en esta segunda etapa, el directivo explicó que la Asociación quiere llenar la ciudad de música colombiana en sus cuatro puntos cardinales: “Fuera del concurso como tal, que generalmente es en recinto cerrado, queremos que los artistas que participan en el festival, se tomen con presentaciones y conciertos públicos y dialogados, las calles, los atrios, los barrios y hasta en las grandes casonas del centro histórico.

Entre tanto el creador y Presidente honorario del festival, Alberto Velásquez Martínez, calificó el regreso del concurso como muy positivo y oportuno para su tierra natal, al decir que ésta es su sede natural de la que nunca debió salir. “Por ello esperamos que la ciudadanía responda con mucho entusiasmo este sacrificio que se hace, y sobre todo que es el elogio y la forma como destacamos la música andina colombiana, que es uno de los mojones importantes de la cultura de esta región.

51 años preservando los aires andinos

Como siempre el certamen musical se llevará a cabo en el tradicional puente de la raza, comenzando el viernes 9 de octubre y finalizando el lunes festivo 12 de octubre.

Desde ya se ha anunciado la apertura y democratización del festival, que este año tendrá una variada y surtida programación con invitados nacionales e internacionales, lo cual le dará mucha más categoría al afamado encuentro que este año cumplirá 51 años de difundir y preservar los aires andinos de Colombia.

Cabe destacar que aparte de los directivos de la Asociación, también estuvieron presentes, Luis Carlos González, miembro de la junta directiva del festival; Alonso Monsalve Gómez, líder del turismo y la cultura de este municipio; Tulio Gómez Tapias, empresario constructor, muy vinculado con la Ciudad Madre; Noreida Puerta, Secretaria general de la Alcaldía; Iván Borja Mena, asesor de cultura del Municipio; Samuel Aguinaga y Leonardo Alcaraz, personajes cívicos de Santa Fe de Antioquia.

Sin duda esta es una muy buena y grata noticia cultural para este territorio que había institucionalizado el puente de la raza (como el de Antioquia le Canta a Colombia), un encuentro musical que sin duda engalanará con los aires andinos su bello centro histórico y volverá a dinamizar la cultura, el turismo y el comercio de la llamada Perla de Robledo, que en buena hora volverá a ser el epicentro de un certamen nacional como Antioquia la Canta a Colombia.

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