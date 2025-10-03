¡Para no perdérselo! 50 años del festival Antioquia le canta a Colombia este finde en El Retiro

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre llega el encuentro más emblemático de la música andina colombiana: el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia que trae un componente muy festivo, pues llega a sus bodas de oro. Son 50 años exaltando los bambucos, pasillos y ritmos tradicionales que han acompañado la memoria cultural del país. Este año será en el Parque Principal de El Retiro, que además se ha adornado con las flores de la obra que el artista japonés Azuma Makoto realizó para la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín.

Un muro de 2.500 bromelias adornan actualmente el templo de Nuestra Señora del Rosario en El Retiro. FOTO Camilo Suárez.

¿Qué ha pasado en 50 años de historia de Antioquia le canta a Colombia?

Estas cinco décadas de trabajo han sido constantes para preservar y difundir la música andina colombiana, como lo confirma Jorge Londoño de la Cuesta, el presidente de la Asociación Antioquia le canta a Colombia a EL COLOMBIANO. “Durante estos 50 años se han integrado diferentes artistas colombianos de todo el país y también intergeneracionales. Aquí hemos podido integrar a jóvenes con adultos alrededor de la música andina”. Son 50 años de un ejercicio cultural y musical con un evento de tradición que incluso ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Este festival reúne a los mejores exponentes de la música andina colombiana. Le puede interesar: ¡Agéndese! Estos son 5 planes imperdibles para este fin de semana en Medellín Para Jairo Rincón, quien ha sido integrante de grupos como Los Carrangueros de Ráquira, Cuatro Palos, que ha sido jurado del festival y ha acompañado a varios participantes en años anteriores, este evento es muy significativo para todas las personas que “pertenecemos a este conglomerado de la música andina colombiana, porque se convirtió en una ventana para visibilizar el trabajo de muchos y dio un ejemplo organizativo durante todos los años”, por eso para él, el festival sigue vivo y espera que sean muchos años más de realizaciones.

¿Cómo será el evento este año?