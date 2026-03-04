x

La Pestilencia anuncia su “último pogo” tras 40 años de carrera

La banda, originaria de Bogotá, dice adiós a los escenarios y lo hará con un gran concierto el 28 de noviembre de este año en el Coliseo MedPlus en la capital.

  • La Pestilencia es una agrupación fundamental en la historia del hardcore punk en Colombia. FOTO Colprensa
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 1 hora
bookmark

“Es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos”, son las palabras que comparte Dilson Díaz, la voz principal de la reconocida banda de hardcore punk, La Pestilencia, para anunciar que tras cuatro décadas de gritar lo que muchos callaban, de retratar la cruda realidad colombiana y de mantener una postura inquebrantable contra el sistema, llegan a su fin.

El anuncio lo hicieron este miércoles en Bogotá, lugar de nacimiento de esta banda que también tuvo un lugar muy importante en la movida musical de Medellín.

“Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que un artista puede llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena; un mar de puños en alto que nos recordó, show tras show, que nunca estuvimos solos en este ruido. Gracias por ser el motor de 40 años de carrera”, expresó Díaz.

La historia de La Pestilencia

Fundada en Bogotá en 1986 por Dilson Díaz y Héctor Buitrago, La Pestilencia nació en una época oscura y convulsa del país. Desde su álbum debut, La Muerte... Un Compromiso de Todos (1989), la banda se convirtió en el espejo de una sociedad fracturada, abordando temáticas de corrupción, violencia, desigualdad y derechos humanos con un sonido crudo que fusionó el punk, el hardcore, el grindcore y el metal.

A lo largo de 40 años, La Peste ha sido cronista sonora de la historia contemporánea de Colombia con 7 álbumes de estudio, cada uno marcando una etapa vital en la lucha social y musical del país; destacando especialmente Balística (2001), un disco que resonó con fuerza en uno de los momentos más críticos y violentos del conflicto armado interno, convirtiéndose en un himno de resistencia ante la barbarie”, detallaron en un comunicado.

Le puede interesar: Hasta el miércoles 4 de marzo estará abierta la convocatoria para el Festival Altavoz 2026

Resistencia desde el arte ha sido la columna vertebral de esta banda que no ha pretendido ser del gusto de todos con sus siete álbumes publicados, pero si ese grito necesario para alertar y demostrar que nada está bien.

Abrieron el primer concierto de Metallica en Colombia en 1999 y el año pasado cumplieron el sueño de una primera gira europea. Ahora, tras estar radicados en Los Ángeles por más de dos décadas, le dicen adiós a los escenarios.

El último pogo de La Pestilencia

Para esta despedida y como dicen ellos, “para cerrar este ciclo con dignidad y fuerza”, La Peste ha preparado un último encuentro masivo con sus seguidores. El concierto se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo Medplus de Bogotá, “escenario que promete convertirse en el epicentro del último pogo”, precisaron desde su equipo de trabajo.

De la boletería se sabe que saldrá una preventa del Banco Falabella disponible a partir del lunes 16 de marzo a las 10:00 a. m., hasta el miércoles 18 de marzo a las 9:59 a. m. Y que la venta general se dará a partir del miércoles 18 de marzo a las 10:00 a. m. en la plataforma de Taquillalive.com

*Con información de Colprensa / Sergio Villamizar

