La Pestilencia anuncia su “último pogo” tras 40 años de carrera

“Es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos”, son las palabras que comparte Dilson Díaz, la voz principal de la reconocida banda de hardcore punk, La Pestilencia, para anunciar que tras cuatro décadas de gritar lo que muchos callaban, de retratar la cruda realidad colombiana y de mantener una postura inquebrantable contra el sistema, llegan a su fin.
