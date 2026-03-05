Josh, el ex-NBA que llegó a Paisas y espera ver el Iván de Bedout lleno este viernes para el duelo ante Nacional de Uruguay

El escolta Joshua Alexander Reaves Bravo, nacido en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y quien tuvo un paso por la NBA y la G League, es una de las caras nuevas que tendrá Paisas para el duelo de este viernes a las 7:40 de la noche, en el Iván de Bedout, ante Nacional de Uruguay, por los cuartos de final de la Basketball Champions League.
Johs, como prefiere que lo llamen, está feliz en Medellín. Ya probó el chicharrón y se ilusiona con ver el Iván de Bedout lleno, este viernes, para el duelo ante los charrúas.