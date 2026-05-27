Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Este Súper Concierto de la Feria de las Flores ha traído cada vez a Medellín, desde hace varios años, a grandes artistas de la música latina para hacer parte de este gran espectáculo en plenas fiestas locales.
Este año no será la excepción y los organizadores acaban de confirmar la nómina de lujo que estará en la tarima del estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 8 de agosto para este show “cargado de música, tradición y grandes emociones, un espectáculo que ya es un símbolo de la Feria de Flores y una cita obligada para Medellín y Colombia”, afirmaron en un comunicado de prensa.
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