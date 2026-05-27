Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Este Súper Concierto de la Feria de las Flores ha traído cada vez a Medellín, desde hace varios años, a grandes artistas de la música latina para hacer parte de este gran espectáculo en plenas fiestas locales. Este año no será la excepción y los organizadores acaban de confirmar la nómina de lujo que estará en la tarima del estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 8 de agosto para este show “cargado de música, tradición y grandes emociones, un espectáculo que ya es un símbolo de la Feria de Flores y una cita obligada para Medellín y Colombia”, afirmaron en un comunicado de prensa. Le recomendamos leer: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

Los grandes exponentes que prenderán la tarima del Atanasio Girardot

El cartel lo encabeza uno de los fenómenos globales de la música regional mexicana y uno de los artistas latinos más escuchados del momento: Carín León. Otro nombre confirmado es el de Silvestre Dangond, bastante querido en Medellín y sin duda uno de los máximos exponentes del vallenato contemporáneo. El más reciente anuncio corrió por cuenta del Grupo Niche, que acaba de confirmar su participación en este Súper Concierto.

El Grupo Niche con sus cuatro vocalistas actuales: Fito Echeverría, Álex Torres, Alejandro Iñigo y Luis Araque, ha recuperado la fuerza de la agrupación de salsa más internacional que tiene Colombia, todo bajo la batuta del maestro José Aguirre. Lea también: DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año La nómina de este concierto la completan Luis Alfonso, referente actual de la música popular colombiana y uno de los artistas más queridos por el público, y Aria Vega, una de las nuevas voces con mayor proyección en la escena musical y quien justo acaba de ganar en los Premios Nuestra Tierra el galardón como Mejor Artista Revelación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Desde ya, la organización promete una producción de alto nivel y un espectáculo que seguirá haciendo historia. La boletería para este Súper Concierto saldrá a la venta este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de Tuboleta.com.

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