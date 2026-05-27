La Flip se pruncia sobre las denuncias de acoso sexual y laboral contra Giovanni Celis de Red+ Noticias: “Es preocupante”

Un ambiente de hostigamiento, contactos físicos no consentidos —incluyendo besos—, comentarios sobre la apariencia física y mensajes fuera del horario laboral son algunas de las conductas señaladas en contra del ahora suspendido director de Red+ Noticias, Giovanni Celis, tras ser denunciado por presunto acoso sexual y laboral, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció.
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Las acusaciones, que involucran a periodistas como Paula Granados, Ángela Serrano y Ana María Vélez, que ya se han pronunciado públicamente en redes sociales, fueron reveladas recientemente por una investigación de la revista Raya fundamentada en testimonios de periodistas y excolaboradores de ese sistema informativo.