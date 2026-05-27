La Flip se pruncia sobre las denuncias de acoso sexual y laboral contra Giovanni Celis de Red+ Noticias: “Es preocupante”

Un ambiente de hostigamiento, contactos físicos no consentidos —incluyendo besos—, comentarios sobre la apariencia física y mensajes fuera del horario laboral son algunas de las conductas señaladas en contra del ahora suspendido director de Red+ Noticias, Giovanni Celis, tras ser denunciado por presunto acoso sexual y laboral, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció. Le puede interesar: Director de Red+ Noticias fue separado temporalmente de sus funciones tras denuncias de acoso sexual y laboral Las acusaciones, que involucran a periodistas como Paula Granados, Ángela Serrano y Ana María Vélez, que ya se han pronunciado públicamente en redes sociales, fueron reveladas recientemente por una investigación de la revista Raya fundamentada en testimonios de periodistas y excolaboradores de ese sistema informativo.

Además del acoso sexual y laboral, el informe periodístico reveló que Celis habría censurado en 2019 imágenes clave sobre la muerte de Dilan Cruz. Dichas grabaciones, captadas por un camarógrafo del canal, solo salieron a la luz recientemente en el contexto del llamado estallido social ocurrido entre 2019 y 2021. Ante la gravedad de los señalamientos, Red+ Noticias, de Claro Colombia, emitió un comunicado después de la difusión de la denuncia para anunciar la suspensión temporal del director, argumentando la necesidad de “garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las indagaciones”.

La postura de la Flip ante las denuncias de violencia de género en la prensa

Frente a este escenario, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), bajo la dirección ejecutiva de Sofía Jaramillo, emitió un fuerte pronunciamiento este miércoles 27 de mayo en el que calificó la situación de fondo como una alerta estructural. En declaraciones entregadas al portal digital llamado Minuto60, la abogada manifestó la postura de la organización frente a la realidad que viven las mujeres en los medios de comunicación colombianos. “Es preocupante ver que estas agresiones ya conforman un patrón en las distintas salas de redacción de Colombia”, señaló Jaramillo. La directora puntualizó que la violencia contra las mujeres periodistas abarca múltiples formas y se extiende a los entornos laborales, espacios donde deberían existir plenas condiciones de seguridad para el ejercicio de la profesión. Según lo expuesto por la directora de la fundación, las conductas reportadas en este caso de Red+ Noticias incluyen descalificaciones basadas en género, estereotipos, comentarios sexistas, hostigamiento e intimidaciones.

Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). FOTO: Flip, Red+ Noticias y redes sociales @Sofiajaroto

El impacto directo en la libertad de prensa

Para la Flip, este tipo de violencias no se limita a un daño individual, sino que se traduce en una forma de censura que impacta directamente el derecho a la información de la ciudadanía. Sofía Jaramillo advirtió sobre las repercusiones profesionales de estas dinámicas de acoso en los medios. “Buscan silenciarlas y desacreditarlas”, afirmó Jaramillo, explicando que este hostigamiento puede provocar que las periodistas abandonen sus cargos o el oficio, lo que afecta la diversidad de voces y la calidad del periodismo en todo el país. En la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, celebrada el pasado domingo 3 de mayo, la fundación ya había catalogado la violencia de género como una de las agresiones más graves en el contexto nacional.

“Las periodistas hoy enfrentan riesgos diferenciados, agresiones específicas que afectan su seguridad, su bienestar y su posibilidad de ejercer el oficio de manera libre”, recalcó Jaramillo.

Una solicitud de responsabilidad a los medios en estos casos

A raíz de las recientes denuncias de acoso y abuso en los medios del país, la Flip le solicitó a las empresas de comunicación asumir un rol activo en la prevención, atención y sanción de estos casos para evitar que se minimicen. “Cualquier ataque contra mujeres periodistas no solo afecta a las víctimas directas, sino que representa una afrenta contra la libertad de prensa”, concluyó la directora, asegurando que la fundación continuará documentando y denunciando públicamente estos hechos.

Algunas de las pruebas de chats y llamadas contra Celis. FOTO: Cortesía RAYA