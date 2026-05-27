Video | Aída Quilcué hizo polémico señalamiento a los graduados de “las mejores universidades”

A pocos días de que los colombianos salgan a las urnas a elegir al sucesor de Gustavo Petro, se conoció un video de la senadora Aída Quilcué en donde le hace críticas a quienes estudiaron en “las mejores universidades” del país.
Durante un evento, la congresista y aspirante a la vicepresidencia comenzó a hablar de los egresados de las instituciones de educación superior y dijo: “Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”, agregando que lo único que han dejado es exclusión, odio y racismo.