Así ha sido el fenómeno BTS en sus conciertos en Colombia

Todo comenzó el 7 de abril de 2026, cuando se confirmó que BTS, el grupo surcoreano integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, se presentaría por primera vez en Colombia, los días 2 y 3 de octubre, en el estadio El Campín de Bogotá.
Ese día arrancó la preventa para los miembros del club oficial de fans, y se agotó en cuestión de horas. Tres días después, el 10 de abril, llegó la venta general por Ticketmaster, con precios entre 300.000 y 1.081.000 pesos. El paquete VIP, que incluía acceso al soundcheck, la prueba de sonido previa al show, costó 2.953.000. Las dos funciones terminaron agotadas.
Casi seis meses después, el 29 de septiembre, salió una nueva tanda de boletas que se habían retenido por montaje, visibilidad o requerimientos técnicos, con un máximo de cuatro por persona y por fecha.
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Esta semana, el miércoles 30 de septiembre, BTS aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Dos integrantes llegaron en la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco, horas después, en un vuelo chárter, según informaron medios en la capital.
La Alcaldía de Bogotá los declaró “huéspedes de honor” mediante el Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, y edificios emblemáticos de la ciudad se iluminaron de morado, el color de sus seguidores. Los clubes de fans habían pedido respeto por la privacidad del grupo, pero en redes circuló un video en el que se ve a unas seguidoras emocionadas al encontrarse en el aeropuerto con algunos de los integrantes.