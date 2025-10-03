x

¡Ahora sí estamos contentosos! Autorizado el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso” para celebrarse en El Campín

La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, otorgó el aval para la realización del evento tras verificar el cumplimiento de los conceptos de seguridad.

  Finalmente se hará el evento denominado "Festival Más Contentoso Luis Alfonso" en el estadio El Campín. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

03 de octubre de 2025
Después de varias horas de incertidumbre sobre la realización del concierto “Festival Más Contentoso – Luis Alfonso”, programado para el 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, la Secretaría de Gobierno finalmente dio luz verde para que el evento se lleve a cabo.

En contexto: Otro concierto en vilo en Bogotá: negaron autorización para el “Festival Más Contentoso Luis Alfonso”

La empresa CMN Colombia S.A.S. logró subsanar los documentos requeridos mediante la Resolución GJR-1349 de 2025, expedida inicialmente este 18 de septiembre. Cabe recordar que la organizadora debía cumplir con la totalidad de los conceptos y requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y la Resolución 569 de 2014.

Por consiguiente, el Distrito otorgó la autorización en los siguientes términos: “Autorizar a la empresa CMN Colombia S.A.S., con NIT 901.645.703-6, la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado ‘Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, con valor comercial, desde las 18:00 horas del 4 de octubre de 2025 hasta las 03:00 horas del 5 de octubre de 2025, horario establecido en el Plan de Emergencias y Contingencias avalado por las entidades técnicas que integran el sistema SUGA, en especial por la Alcaldía Local de Teusaquillo”.

De esta manera, el evento podrá realizarse y contará con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Movilidad e Idiger, además de cumplir con los requisitos de contratos, certificados, boletería y autorizaciones.

Del mismo modo, tendrá un aforo autorizado de 26 mil personas y permitirá el ingreso de mayores de siete años acompañados de un adulto responsable.

Siga leyendo: La felicidad de Luis Alfonso: estrena canción, marca de ropa y se prepara para el concierto más grande de su carrera

