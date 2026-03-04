Alcaldía abrió convocatoria para los realizadores audiovisuales de Medellín

La convocatoria incluye dos líneas de cash rebate. La primera ofrece un reembolso en efectivo de hasta el 20 % de los gastos realizados con proveedores de Medellín. Está dirigida a empresas locales que hayan desarrollado, producido o posproducido proyectos en la ciudad, así como a compañías colombianas que presten servicios a producciones de cualquier formato realizadas total o parcialmente en Medellín.

La Administración Distrital abrió la convocatoria del Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM) para el primer semestre de 2026, con una bolsa de $970 millones destinada a impulsar producciones audiovisuales en la ciudad. La estrategia, liderada por la Comisión Fílmica, busca fortalecer el sector y atraer proyectos locales, nacionales e internacionales.

“Medellín es la única ciudad del país que cuenta con el reembolso de dinero para las producciones que se ruedan en nuestros escenarios. Esto la consolida como territorio creativo y competitivo”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

También habrá incentivos automáticos para empresas locales que hayan participado en festivales o mercados internacionales durante el último año. Como novedad, se suma una línea para fortalecer empresas y talento, dirigida a compañías que trabajen en promoción, doblaje, eventos con enfoque internacional o formación especializada.

Lea aquí: Artistas preocupados: no se sabe de la plata de Cocrea 2026

Entre 2024 y 2025 se apoyaron 80 producciones y 185 proyectos recibieron $3.181 millones en incentivos, generando una derrama económica cercana a $26.000 millones.

Los interesados deberán registrarse en www.filmedellin.com hasta el 31 de marzo.