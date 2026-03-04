x

Alcaldía abrió convocatoria para los realizadores audiovisuales de Medellín

Las postulaciones estarán abiertas hasta final de mes. Hay dos líneas de trabajo.

  • Las convocatorias pretenden fortalecer el atractivo de Medellín para realizar cine. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Administración Distrital abrió la convocatoria del Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM) para el primer semestre de 2026, con una bolsa de $970 millones destinada a impulsar producciones audiovisuales en la ciudad. La estrategia, liderada por la Comisión Fílmica, busca fortalecer el sector y atraer proyectos locales, nacionales e internacionales.

Siga leyendo: Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia

La convocatoria incluye dos líneas de cash rebate. La primera ofrece un reembolso en efectivo de hasta el 20 % de los gastos realizados con proveedores de Medellín. Está dirigida a empresas locales que hayan desarrollado, producido o posproducido proyectos en la ciudad, así como a compañías colombianas que presten servicios a producciones de cualquier formato realizadas total o parcialmente en Medellín.

“Medellín es la única ciudad del país que cuenta con el reembolso de dinero para las producciones que se ruedan en nuestros escenarios. Esto la consolida como territorio creativo y competitivo”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

También habrá incentivos automáticos para empresas locales que hayan participado en festivales o mercados internacionales durante el último año. Como novedad, se suma una línea para fortalecer empresas y talento, dirigida a compañías que trabajen en promoción, doblaje, eventos con enfoque internacional o formación especializada.

Lea aquí: Artistas preocupados: no se sabe de la plata de Cocrea 2026

Entre 2024 y 2025 se apoyaron 80 producciones y 185 proyectos recibieron $3.181 millones en incentivos, generando una derrama económica cercana a $26.000 millones.

Los interesados deberán registrarse en www.filmedellin.com hasta el 31 de marzo.

Utilidad para la vida