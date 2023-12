“El reto mayor era hacerle entender a la gente que yo no era una canción sino un artista y seguir haciendo música de calidad. No todas van a pegar igual, ni van a tener el mismo alcance porque eso necesita una inversión de tiempo, dinero, equipo humano, pero nadie puede pelear con una buena canción”.

Lo que pasó con esa canción fue muy bonito porque me hizo aprender de la música antes, durante y después del lanzamiento. Y me enseñó a mantenerme siempre con los pies en la tierra. Alguien un día me dijo, no se crea eso de ser famoso y sepa que usted hace arte no por los números, sino por las personas”.

“Yo no conozco casi personas a las que les haya pasado algo así. Estamos Melos fue la primera canción que lancé y explotó. Pero nada de lo que pasó fue porque sí. Yo hice el coro en 2015, pero la canción se grabó y salió en 2017 y todo ese año estuvimos en una gira de medios por todo el país. Yo no esperaba tanto, pero si sabía lo que estaba haciendo para que ese reconocimiento llegara.

¿De dónde sale la idea de El flow de Medallo?

“Mi Dj y productor, Dj Way, siempre ha dicho que Bomby es el flow de medallo, porque siempre a donde llego, hable o no hable, la gente dice como, qué flow el de ese man. Entonces yo dije, pues vamos a hacerle caso a Way, y empecé por definir que es flow, y para mí es esencia. Cada persona tiene su propio flow”.

¿Cuál es la esencia de Bomby?

“Yo tengo una esencia muy de barrio, muy del servicio y de no tener miedo a hacer las cosas. Yo le entendí a Way porque me decía lo del flow, y es que a mí no me da miedo ponerme una falda escocesa, pero tampoco me da miedo hablar de ciertas cosas que de pronto a la gente sí, pero todo siempre desde el respeto. Mi flow siempre ha sido calle pero elegante, como dijo el maestro Tego Calderón”.

Este EP iba a ser un álbum ¿Qué pasó?

“Toco partir el álbum porque los tiempos no me daban. No me habían entregado unos masters y unas mezclas, pero yo no quería que se acabara el año sin un regalo de navidad para mí y para mis seguidores, entonces decidí sacar El flow de Medallo Vol. 1 con cuatro canciones, y el próximo año termino de sacar todo el resto de las canciones”.