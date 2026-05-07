¿Se acuerda de la canción Eclipse total del amor? Su cantante, Bonnie Tyler, está hospitalizada

La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.

“Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia”, según un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.

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El comunicado añade que “la intervención se desarrolló correctamente” y que la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” se encuentra “actualmente recuperándose”, sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.