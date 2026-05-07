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¿Se acuerda de la canción Eclipse total del amor? Su cantante, Bonnie Tyler, está hospitalizada

Tiene 74 años y su canción fue éxito mundial. Desde Portugal confirmaron que está internada en un hospital de ese país tras un problema intestinal.

  • En 2023 Bonnie Tyler fue reconocida por el Rey Carlos III como integrante del la Orden del Imperio Británico. FOTO AFP
    En 2023 Bonnie Tyler fue reconocida por el Rey Carlos III como integrante del la Orden del Imperio Británico. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
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La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.

“Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia”, según un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.

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El comunicado añade que “la intervención se desarrolló correctamente” y que la intérprete de “Total Eclipse of the Heart” se encuentra “actualmente recuperándose”, sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.

El nombre real de la cantante es Gaynor Hopkins y nació en Gales.

La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito It’s a Heartache, antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como Total Eclipse of the Heart (1983), Eclipse total del amor que en Colombia fue un gran éxito y hasta tuvo versión en español y Holding Out for a Hero (1984).

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Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.

El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.

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