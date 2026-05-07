Hantavirus: Hospitalizan en Ámsterdam a azafata del vuelo de una contagiada y los evacuados siguen internados

Tres personas que fueron evacuadas del crucero afectado por un brote de hantavirus permanecen hospitalizadas en distintos países europeos, mientras la embarcación continúa su trayecto hacia el archipiélago español de Canarias, donde tiene prevista su llegada este domingo.
El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, ha generado preocupación internacional luego de que tres personas que estuvieron a bordo fallecieran en medio de la emergencia sanitaria. De acuerdo con el portal de seguimiento marítimo Marine Traffic, el barco navegaba este jueves por la mañana al norte de Cabo Verde y se espera que llegue al mediodía del domingo a Canarias.
La ministra de Sanidad de España, Mónica García, precisó que la embarcación atracará en Granadilla, en la isla de Tenerife.
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