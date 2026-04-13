Britney Spears vuelve a rehabilitación tras ser arrestada el mes pasado

La superestrella pop Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación tras ser arrestada el mes pasado bajo sospecha de conducir alcoholizada, informaron el domingo varios medios estadounidenses.
La cantante, de 44 años, fue detenida a comienzos de marzo en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue puesta en libertad poco después.
En ese momento, un representante de Spears calificó el incidente de “totalmente inexcusable” y afirmó que la artista tomaría “las medidas adecuadas” y cumpliría con la ley, según el sitio de entretenimiento Deadline.
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