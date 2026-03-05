x

Britney Spears fue arrestada y trasladada a un hospital en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

La intérprete de Oops!... I Did It Again fue llevada a una estación de policía en el condado de Ventura, California, y posteriormente la trasladaron a un hospital en la misma localidad. El incidente ocurrió la noche del miércoles.

  • ¿Qué ocurrió con Britney Spears que fue arrestada en California, Estados Unidos? FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Britney Spears, conocida como la “princesita del pop”, fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, California, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, la cantante fue abordada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p.m. y trasladada a una estación de policía, donde se le realizó el fichaje aproximadamente a las 3:00 a.m.

Lea también: Britney Spears vendió toda su música por USD 200 millones

Al parecer, la intérprete de Oops!... I Did It Again estaba bajo los efectos del alcohol cuando conducía un vehículo por Westlake Village. Tras su arresto, fue trasladada a un hospital para determinar su nivel de alcohol en sangre, que, según fuentes citadas por el medio, era de 0.06 %, aunque el límite legal en California es de 0.08 %.

Cade Hudson, representante de la superestrella del pop, aseguró que “este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable”, por lo que Britney “tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio tan esperado en su vida”.

El representante agregó a TMZ que los hijos de la cantante “pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien”.

Entérese: El cantante Justin Timberlake fue condenado por conducir ebrio: a esto se expone

La cantante de Toxic desactivó o eliminó su cuenta de Instagram, que había estado activa antes de su arresto. En su perfil solía publicar contenido relacionado con el baile y la moda, recordando la época de los años 90, cuando llenaba conciertos y lanzaba grandes canciones como Gimme More.

La superestrella de la música también ha compartido homenajes y escenarios con artistas como Michael Jackson, conocido como el “rey del pop”. Además, es una de las pocas artistas que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, gracias a sus icónicos álbumes:Baby One More Time (1999), Oops!... I Did It Again (2000), Britney (2001) y In the Zone (2003).

Siga leyendo: Britney Spears anunció que se casó con ella misma y preocupó a sus fans por su estado mental

Cabe recordar que Britney Spears obtuvo la custodia legal de su vida en 2021, luego de que un tribunal del condado de Los Ángeles fallara a su favor, otorgándole autonomía sobre sus decisiones personales y económicas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasará con los hijos de Britney Spears tras su detención?
Según su representante, los hijos de la cantante pasarán tiempo con ella mientras sus seres queridos elaboran un plan de apoyo para asegurar su bienestar y éxito personal.
¿Britney Spears superó el límite de alcohol legal en California?
No. Britney registró un 0.06%, mientras que el límite legal en California es de 0.08%. Sin embargo, los oficiales pueden realizar el arresto si consideran que la capacidad de conducir está comprometida.
