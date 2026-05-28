¿La IA resucitó a Stan Lee? Anuncian nuevos proyectos del mítico escritor de cómics

¿La inteligencia artificial venció a la muerte? Esa es la pregunta que muchos internautas se hacen después de conocer el anuncio hecho por ElevenLabs, una empresa dedicada al desarrollo de IA para los audios. Se trata del regreso de Stan Lee, el editor de Marvel Comics que falleció en 2018. Esta vez la voz del creador de varios superhéroes leerá varios libros, entre ellos La Isla del Tesoro, de R.L. Stevenson.

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Según informó ElevenLabs, la voz digital del escritor fue desarrollada a partir de grabaciones profesionales históricas. El acuerdo entre la empresa tecnológica y quienes manejan el legado de Lee incluye el uso de la imagen del creador de Marvel en el mercado de imágenes y videos de ElevenLabs. Con ello, los usuarios podrán generar apariciones digitales similares a los cameos que Stan Lee realizó durante años en películas del Universo de Marvel. Además, la empresa anunció la creación de música inspirada en la estética y el imaginario asociado al autor.