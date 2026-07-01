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Chichí Peralta recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026

La premiación será el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas. Peralta recibirá el galardón por una trayectoria de más de 35 años, durante la cual ha llevado la tradición musical del Caribe a escenarios internacionales.

  • Peralta tiene 59 años. FOTO: Tomada de @chichiperaltaoficial en Instagram
    Peralta tiene 59 años. FOTO: Tomada de @chichiperaltaoficial en Instagram
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Academia Latina de Grabación anunció que el cantante dominicano será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026, considerado como uno de los galardones más relevantes entregados durante la ceremonia que celebra lo mejor de la música latina.

Al igual que Peralta, Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury recibirán este reconocimiento por sus trayectorias que han llevado los ritmos del Caribe a escenarios y audiencias alrededor del mundo.

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“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, afirmó en un comunicado Manuel Abud, CEO de la Academia.

Por su parte, Peralta, por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, agradeció a esta organización por el premio que celebra sus más de 35 años de carrera. “De verdad es un honor que nos hacen y tenemos el compromiso de hacer lo mejor para que la historia continúe. Vienen cosas nuevas, discos nuevos”, aseguró el artista.

¿Quién es Chichí Peralta?

Peralta inició en la música al construir su primera tambora cuando tenía cuatro años. Después, en su juventud, fue percusionista en varias agrupaciones, entre ellas la del cantante Juan Luis Guerra, donde estuvo durante ocho años.

En 1997 lanzó su segundo álbum, Pa’ otro la’o, el cual le dio reconocimiento internacional gracias a canciones como Amor narcótico, La ciguapa y Procura. Cuatro años después, con su disco De vuelta al barrio ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum merengue.

La relevancia de Peralta se debe a promoción que ha hecho de la identidad cultural de República Dominicana y a sus fusiones musicales. Es el creador del World Latin Music, un estilo que mezcla son, jazz, bachata, salsa, ritmos africanos, brasileños, árabes y caribeños.

El cantante recibirá el Premio a la Excelencia Musical el 12 de noviembre de 2026 en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, la cual se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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Allí también se entregará el Premio del Consejo Directivo al compositor y productor panameño Omar Alfanno, una de las principales plumas de la salsa, quien ha escrito canciones como El Gran Varón, A Puro Dolor y Amores Como el Nuestro.

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