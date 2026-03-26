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La agrupación TIMØ anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá

Alejandro, Andrés y Felipe, los integrantes de esta banda juvenil hicieron el anuncio en su presentación en el Estéreo Picnic. ¿Cuándo será el show?

  • De izquierda a derecha: Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez y Felipe Galat, los integrantese de TIMØ. FOTO Cortesía
    De izquierda a derecha: Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez y Felipe Galat, los integrantese de TIMØ. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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A TIMØ, la banda colombiana integrada por Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez y Felipe Galat, los conocimos en los Latin Grammy de Sevilla, España, en 2023 cuando estaban nominados a Mejor artista nuevo. En ese momento EL COLOMBIANO fue testigo de que como grupo estaban afianzando un fandom (grupo de fanáticos) internacional y que con su disciplina y carisma iban por buen camino.

Puede leer: La banda colombiana TIMØ, le pone ritmo a los goles de Lucho Díaz

En 2024 estuvieron cantando en Medellín, en el Teatro CES, en 2025 hicieron una gira que también salió fuera del país y 2026 empezó con el lanzamiento de música nueva –la canción No hay que llorar– y la presentación en Lollapalooza Argentina y Estéreo Picnic –marcando su regreso a Bogotá tras dos años de no pisar un escenario en la capital del país–.

Tras ese concierto, en el que interpretaron canciones de su álbum debut Estemos Donde Estemos con temas de su más reciente proyecto, Canto Pa’ No Llorar, incluyendo Palabras, Vino Rosé y Modo melancólico, entre otros anunciaron –como sorpresa– el que será su primer Movistar Arena en Bogotá.

“El anuncio se dio durante la interpretación de Luz, cuando un mensaje apareció frente a miles de asistentes, ‘Bogotá, en diciembre, nos vemos, Movistar Arena’. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha exacta ni la boletería, el concierto ya es una realidad y se perfila como el show más importante en la trayectoria del grupo”, detallaron desde su equipo de trabajo.

Próximamente, TIMØ hará parte en España del preshow exclusivo de La Noche de Cadena 100, que se llevará a cabo este viernes 27 de marzo en la Sala Galileo Galilei de Madrid.

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