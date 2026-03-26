La agrupación TIMØ anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá

A TIMØ, la banda colombiana integrada por Alejandro Ochoa, Andrés Vásquez y Felipe Galat, los conocimos en los Latin Grammy de Sevilla, España, en 2023 cuando estaban nominados a Mejor artista nuevo. En ese momento EL COLOMBIANO fue testigo de que como grupo estaban afianzando un fandom (grupo de fanáticos) internacional y que con su disciplina y carisma iban por buen camino.

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En 2024 estuvieron cantando en Medellín, en el Teatro CES, en 2025 hicieron una gira que también salió fuera del país y 2026 empezó con el lanzamiento de música nueva –la canción No hay que llorar– y la presentación en Lollapalooza Argentina y Estéreo Picnic –marcando su regreso a Bogotá tras dos años de no pisar un escenario en la capital del país–.

Tras ese concierto, en el que interpretaron canciones de su álbum debut Estemos Donde Estemos con temas de su más reciente proyecto, Canto Pa’ No Llorar, incluyendo Palabras, Vino Rosé y Modo melancólico, entre otros anunciaron –como sorpresa– el que será su primer Movistar Arena en Bogotá.