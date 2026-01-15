Tras el anuncio de su concierto en Colombia, las reproducciones de BTS se dispararon en el país

Luego de que este martes se conociera que BTS se presentará en Colombia en 2026, los streams de la banda de K-Pop aumentaron en el país. Según reveló Spotify, el número de reproducciones aumentó un 83% solo en un día, cifra que daría cuenta del fenómeno que también es esta agrupación en Colombia.

Contexto: ¡Confirmado! BTS vendrá a Colombia en su gira 2026, ¿cuándo y dónde será el show?

BTS es la agrupación de este género más reconocida a nivel mundial: es el grupo más escuchado en Spotify, el que tiene más seguidores en Instagram y algunas de sus canciones en coreano han batido récords por el número de semanas que han encabezado el Billboard Hot 100.

El éxito de BTS y del K-Pop en Colombia no ha sido la excepción. Desde 2020, en el país han crecido un 369% el número de oyentes del género solo en Spotify. Ahora, con el anuncio de la banda de los conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026 en Bogotá –serán esas sus primeras presentaciones aquí–, la “fiebre” por ella continúa en aumento.

Fueron varias las canciones que tuvieron mayor número de reproducciones y que esperan los fanáticos hagan parte del setlist de los shows. La que alcanzó el más alto número de streams fue Dynamite, uno de los temas más reconocidos de la agrupación que cuenta con más de 2.100 millones de reproducciones en Spotify. Luego están Life Goes On, Run BTS, DNA, Boy With Luv, My Universe y FAKE LOVE, sumando todas más de 6.000 millones de reproducciones.