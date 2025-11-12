Previo a los Latin Grammy, ¿en qué se diferencian estos premios con los Grammy anglo?

Esta es una semana muy importante para la música latina porque se entregarán –este jueves 13 de noviembre– los Latin Grammy, pero también, justo la semana pasada, se anunciaron las nominaciones a los Grammy de febrero con varios colombianos destacándose en las categorías latinas.
Pero no se confunda, son dos premios diferentes, hijos de la misma base, le explicamos: lo primero que hay que aclarar es que los Premios Grammy –que de ahora en adelante llamaremos Grammy Anglo– los entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y que los Latin Grammy los da la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que hace parte de la primera academia que mencionamos, es decir, son parte de la misma familia de los Grammy, pero nacieron para exaltar la música en español que suena en Estados Unidos y el resto del continente.