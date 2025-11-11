x

Todo lo que necesita saber sobre la entrega de los Latin Grammy este jueves está aquí

La ceremonia central se podrá ver por TNT y HBO Max. Habrá presentaciones de Bad Bunny, Karol G y más. Maluma será uno de los anfitriones de la noche.

  En la ceremonia del año pasado el artista colombiano Carlos Vives fue reconocido como persona del año en los premios Grammy Latino. Foto Colprensa.
    En la ceremonia del año pasado el artista colombiano Carlos Vives fue reconocido como persona del año en los premios Grammy Latino. Foto Colprensa.
Colprensa
11 de noviembre de 2025
bookmark

Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, ya está lista para ser el epicentro de la música iberoamericana con la entrega número de 26 de los Latin Grammy, que tendrán su ceremonia de entrega en la noche del este jueves.

Le puede interesar: De la mano de Paola Jara, la música popular colombiana avanza en su internacionalización

Para esta edición se han confirmado las actuaciones estelares Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida y Marco Antonio Solís, entre otros. Por Colombia, estará Karol G en el show central, mientras que Maluma será anfitrión de la ceremonia junto a y Roselyn Sánchez.

Solo un número limitado de categorías son entregadas durante el show central que se podrá ver en Colombia a través de la señal del canal TNT y la plataforma de HBO Max.

En la tarde del jueves, en una ceremonia previa, que cada año cuenta con una mayor producción e incluso artistas invitados especiales, se entregan la mayor parte de los galardones. La transmisión de esta parte de la ceremonia se puede seguir a través de las redes sociales de los Latin Grammy.

La cobertura especial inicia con el Pre-Show ‘Punto de encuentro’, presentado por Heisel Mora y Lety Sahagún, quienes llevarán al público todo el ambiente de la alfombra roja y acceso exclusivo a los nominados, a partir de las siete de la noche por el canal TNT y la plataforma HBO Max.

Una hora más tarde, dará inicio la ceremonia de premiación, que empieza a las ocho de la noche con transmisión en vivo por los mismos canales. Además, Heisel Mora tendrá acceso especial a los ganadores luego de recibir su premio, en una entrevista exclusiva que se verá durante la transmisión.

Para saber más: Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin y el grupo Niche, entre los colombianos nominados al Grammy Anglo 2026

Este año, el legendario intérprete español, Raphael, será reconocido como Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación, en una gala que promete reunir a las más grandes figuras de la música.

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 categorías, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso con diez nominaciones, Karol G con tres, y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida) con una nominación a Mejor Canción Regional.

En la categoría Álbum del Año, figuran artistas que reflejan la diversidad y riqueza de la música latina contemporánea, como Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose, Joaquina, Vicente García y Alejandro Sanz, entre otros.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde puedo ver los Latin Grammy 2025 en vivo?
¿Quiénes son los conductores de la ceremonia de los Latin Grammy 2025?
Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la ceremonia principal de los Latin Grammy 2025.
¿Qué artistas se presentarán en los Latin Grammy 2025?
Actuarán artistas como Bad Bunny, Karol G, Ca7riel, Paco Amoroso y Fuerza Regida, entre otros.
