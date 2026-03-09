Deporte como vitrina: Avianca y Juan Valdez lideran apuesta de empresas colombianas en grandes disciplinas internacionales

Aunque deporte y negocios empresariales podrían parecer mundos separados, cada vez más empresas colombianas están demostrando lo contrario. El patrocinio en ligas y competencias de élite se ha vuelto una plataforma estratégica para posicionar marcas, ganar visibilidad global y abrir nuevas oportunidades de mercado. Patrocinios en ligas como la National Football League (NFL) en el fútbol americano, la Major League Soccer (MLS) en el balompié estadounidense y la Fórmula 1 en la élite del automovilismo, así como en torneos de la Conmebol y el ciclismo internacional, forman parte de una estrategia que busca ampliar mercados, fortalecer marca y generar retornos de visibilidad que pueden multiplicar entre 20 y 25 veces la inversión realizada en marketing deportivo, de acuerdo con estimaciones de empresas especialistas. Por ende, recientemente aparecen casos como los de la fintech NuBank de origen brasileño, pero comandada por el paisa David Vélez. También Avianca, Juan Valdez, Interrapidísimo, entre otras más que se suman a una lista creciente de compañías del país que utilizan el deporte global como vitrina para crecer fuera de Colombia. Le puede interesar: David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE. UU.

Avianca apuesta por el fútbol en Estados Unidos

Uno de los anuncios más recientes fue el de Avianca, que se convirtió en patrocinador oficial del club de fútbol Miami FC. El acuerdo incluye la presencia del logo de la aerolínea en la camiseta del equipo durante la temporada, como parte de su estrategia para fortalecer su posicionamiento en el sur de Florida, especialmente en Miami, un mercado clave para la conectividad con América Latina. La aerolínea opera actualmente más de 400 vuelos semanales desde 14 ciudades de Estados Unidos y, solo en 2025, transportó más de 4,9 millones de pasajeros hacia y desde ese país. Para la compañía, el fútbol funciona como una plataforma de conexión con audiencias multiculturales y con las comunidades latinoamericanas que viven en Estados Unidos. “Nos enorgullece anunciar nuestra alianza con Miami FC en un momento tan significativo para el club, marcado por la presentación y el inicio de la construcción de su nuevo estadio”, afirmó Rolando Damas, director de ventas de Avianca para Norteamérica y Europa.

Nubank apuesta por la MLS y la Fórmula 1

En el sector financiero, la fintech Nubank, fundada por el empresario colombiano David Vélez, también ha apostado por el deporte como motor de posicionamiento global. La compañía dio a conocer la semana pasada que firmó una alianza plurianual con el Inter Miami CF, equipo donde juega el astro argentino Lionel Messi, que incluye los derechos de nombre del nuevo estadio del club, que se llamará Nu Stadium y abrirá en abril de 2026 dentro del complejo Miami Freedom Park, con capacidad para 26.700 espectadores.

Aunque el monto del acuerdo no fue revelado, los naming rights (como se le conoce a los acuerdos donde una marca paga para llevar el nombre de un recinto) de estadios en la MLS suelen ubicarse entre US$5 millones y US$20 millones anuales, dependiendo de la exposición y los activos comerciales incluidos. “Para nosotros va a ser increíble tener una alianza con Inter Miami, que es verdaderamente una plataforma global. Es uno de los equipos de fútbol más admirados en el mundo”, afirmó Cristina Junqueira, cofundadora y Chief Growth Officer de la fintech Además, la fintech anunció una alianza multianual con el equipo Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Team para convertirse en socio oficial desde la temporada 2026 de la F-1, una categoría que cuenta con más de 827 millones de aficionados en todo el mundo. Patrocinios de este nivel pueden alcanzar hasta US$60 millones por temporada. La estrategia deportiva de la empresa también incluye el patrocinio del circuito Ironman y Triday Series en Brasil, eventos que movilizarán cerca de US$30 millones en la economía deportiva brasileña.

Juan Valdez llega a la NFL y fortalece su presencia en el fútbol

La estrategia de internacionalización también se refleja en la marca cafetera Juan Valdez, que recientemente anunció alianzas en dos mercados deportivos de alto impacto. Por un lado, a finales de 2025 la compañía se convirtió en patrocinador del Club Atlético River Plate, uno de los clubes más importantes de Argentina. Como parte del acuerdo, el café 100% colombiano será el único que se servirá en el Estadio Monumental de River Plate, así como en las instalaciones del club. En paralelo, la marca dio un paso relevante en Estados Unidos al convertirse en el café oficial de los Los Angeles Rams, franquicia histórica de la National Football League. El acuerdo permitirá vender café colombiano en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con versiones calientes y cold brew, además de activaciones comerciales y una edición especial del producto asociada al equipo. La alianza también incluirá contenido digital con jugadores del club y campañas para posicionar el café colombiano entre los aficionados al fútbol americano.

Otros antecedentes de marcas colombianas en el deporte global

La presencia de empresas colombianas en el deporte internacional tiene antecedentes importantes. En 2021, la plataforma tecnológica Rappi apareció como patrocinador de la escudería McLaren Racing durante el Gran Premio de Brasil de F-1, con su logotipo visible en los monoplazas de Lando Norris y Daniel Ricciardo. En los años ochenta, la marca Café de Colombia ya había hecho historia al patrocinar a la escudería Ligier en la competencia de la élite automovilística, convirtiéndose en una de las primeras empresas del país en aparecer en la categoría.

El ciclismo, la plataforma histórica para las marcas colombianas

El ciclismo sigue siendo el deporte donde las compañías colombianas tienen mayor penetración internacional. Marcas como GW Bicycles y la startup de energía Erco colideran el equipo GW Erco Shimano, que compite en circuitos de América y Europa para proyectar ciclistas hacia el World Tour. El crecimiento del sector también ha impulsado a compañías de indumentaria deportiva como Suarez Clothing y Safetti, que suministran uniformes y equipamiento a equipos y federaciones internacionales que participan en las principales carreras del calendario como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. El mercado del ciclismo en Colombia alcanzó un valor estimado de US$208,6 millones en 2025 de acuerdo con un análisis de Expert Market Research, con una proyección de crecimiento anual de 6,8%. Solo el segmento de ropa técnica deportiva movió US$26,98 millones. Conozca también: Los sueldazos que ganan los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, un negocio que mueve US$3.000 millones al año

Presencia en torneos continentales