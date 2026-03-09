Lo que faltaba: los alimentos son cada vez menos nutritivos por la pérdida de minerales, dicen expertos

La profesora de la Universitat Politècnica de València María Dolores Raigón ha alertado de que diferentes investigaciones han detectado una disminución progresiva de minerales esenciales en diferentes cultivos, entre ellos cobre, hierro, magnesio o calcio.

Según la investigadora, este fenómeno está relacionado en parte con el empobrecimiento de los suelos agrícolas y con determinados sistemas de producción intensiva, lo que puede repercutir en la composición nutricional de los alimentos.

Durante su participación en el Congreso Internacional de Medicina Ambiental, organizado por la Fundación Alborada, Raigón ha advertido de que esta situación puede contribuir a lo que algunos especialistas denominan ‘hambre oculta’, un escenario en el que, pese a consumir suficientes calorías, la dieta presenta carencias de vitaminas y minerales esenciales.

En este sentido, la experta ha destacado el papel de la agricultura ecológica, el consumo de alimentos de temporada y de proximidad, así como la necesidad de tener en cuenta todo el sistema alimentario -desde el suelo hasta el consumidor- para mejorar la calidad nutricional de la dieta.