¿Por qué Future Nostalgia, de Dua Lipa, es el mejor disco de 2021?

Physical es una descripción muy precisa de aquel romance contemporáneo. Ese que habla de cómo el amor nos acapara y nos envuelve: You got me feeling diamond rich, nothing on this planet compares to it... don’t you agree? ( Me haces sentir rico en diamantes, nada en este planeta se le compara. ¿Estás de acuerdo ?). Simple, preciso. Más adelante, la cantante asegura que aquel que puede ser un amor fugaz, de una sola noche, puede contar con ella y ella con él. Y en su boca no cabe la duda. La frase es firme: I know you got my back, and you know I got you, so come on (Sé que me respaldas y sabes que yo a ti, así que adelante). Una complicidad y confianza que poco se ha visto. ¿Somos, acaso, la generación del amor firme y corto?. Los que nos dejamos llevar de la mano sin preguntar, a los que nos tuvieron que repetir desde pequeños: no te vayas con extraños. Los ingenuos, los crédulos.

En Break my heart, Dua Lipa nos revela otra faceta del amor: la vulnerabilidad. I hope I’m not the only one that feels it all, are you fallin? (Espero no ser la única que siente todo esto, ¿te estás enamorando?). Luego intentará reparar la declaración que acaba de hacer y, sobre todo, la pregunta difícil que lanzó, con la frase I would’ve stayed at home, ‘cause I was doin’ better alone (Me habría quedado en casa, porque estaba mejor sola). Pero la cantante no se convence, ni nos convence, y prosigue: Am I falling in love with the one that could break my heart? (¿Me estoy enamorando del que me puede romper el corazón?). No puede evitar desnudarse ante el otro.

Dua en vivo

El 27 de noviembre de 2020, Dua Lipa presentó por primera vez sus canciones en vivo en el Studio 2054, en Londres. Las guitarras y batería, los instrumentos de madera y metal, los que son tocados en el momento, sin retoque, resaltan la vitalidad que las canciones tienen en su versión de estudio.

Los bailarines se agolpan en medio de lo que parece un antro de los 80, y las luces les entrecortan los movimientos. Y, entonces, aparece, en medio de todo, la inmensa Dua. Con unas piernas largas y firmes, adornadas con los flecos de una falda blanca. Resulta tan difícil no quedarse con la belleza de la cantante, con sus movimientos apenas sugerentes, la parquedad con que mira y vocaliza.

El rango de notas en las que habla y canta es el grave, y esto no es difícil de diagnosticar. Las canciones hechas en octavas bajas y, a veces incluso en notas menores, le dan un toque a esta música que hace tiempo dejó de parecer válido en lo pop, donde muchas veces reinan las notas agudas y las cantantes chillonas (llenas de talento y soberbia).

Empieza a cantar y su voz tiene ciertas alteraciones por la respiración agitada del baile, pero como las líneas melódicas son bastante parejas y estables, los cambios son apenas notorios. La canción se presta para que baile como de mala gana, sin mucho esfuerzo, pero correctamente, con todos los pasos aprendidos como de manual.