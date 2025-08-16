El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

El padre de Valeria Afanador, Manuel Afanador, se pronunció públicamente sobre la desaparición de su hija de 10 años, reportada desde el martes 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles, en la vereda Canelón de Cajicá, Cundinamarca. “Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, declaró el padre, visiblemente afectado, ante medios de comunicación.

Desde la desaparición de Valeria, autoridades de Cundinamarca, Bomberos, Policía, Gaula, Ejército, Cruz Roja y funcionarios del colegio, entre otros, han intensificado la búsqueda. Este jueves 14 de agosto, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que la recompensa para quien brinde información útil aumentó de 20 a 50 millones de pesos. “Acabamos de recorrer personalmente parte del río Frío, en cercanías al colegio. Hemos completado 48 horas de búsqueda ininterrumpida, con más de 200 integrantes de organismos de respuesta, buzos especializados, drones con detección térmica y el acompañamiento de carabineros. Ampliaremos el radio de búsqueda a seis kilómetros para reforzar la operación; no vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, aseguró el gobernador a través de su cuenta en X.

Contexto de la desaparición