El sonido propio

Si hay algo que distingue a El Combo de las Estrellas, además de sus tradicionales saludos “Qué nota” y “Anda” ( que van al inicio de cada canción), es ese sonido que le dan el trombón y las trompetas, tanto así que solo hay que escuchar unos solos segundos de una canción para identificar que es del Combo.

“Fue estilo que fuimos construyendo Víctor Gutiérrez y mi persona con el paso del tiempo, algo que se evidenció mucho más después de la muerte de Jairo Paternina (asesinado en 1989) que fue cuando llamamos a Fernando González como vocalista”, cuenta Humberto Muriel, quien añade que en sus inicios el grupo tenía ocho integrantes y hoy son más de 15 (cuatro cantantes, cinco vientos, cuatro bases de percusión, bajo y piano y tres percusionistas).

Dice que ellos le cantan le amor y al desamor, “porque la música le tiene que llegar a todos los públicos, que ha sido una de las claves del Combo, que sus canciones pasan de generación en generación”.

A la hora de preguntarles por las canciones favoritas de la agrupación a lo largo de estos 48 años de historia, los cuatro cantantes actuales tienen sus propias favoritas.

Para Santiago Torres, que apenas lleva seis meses con la agrupación, su tema favorito es Presagio, mientras que para Julián Florez, que lleva 15 años como cantante, es Plegaria vallenata.

Julio César Lozano, con 19 años como vocalista, se va con Amor a primera vista, mientras que para Jorge Díaz, con 8 años en el Combo, es Con el alma enamorada.

Festival Paradiso

Precisamente este fin de semana el Combo de Las Estrellas es una de las agrupaciones centrales de Paradiso, un festival gastronómico y musical que irá del 16 al 19 de junio en el Aeroparque Juan Pablo II.

Serán tres tarimas en las que estarán artistas como Santiago Cruz, Fruko y sus Tesos; desde Puerto Rico R.K.M & Ken-Y, Providencia, Hercules & Love Affair (DJ set) y Los Graduados de Gustavo “el Loko” Quintero, entre otros.

La entrada tiene un valor de $30.000 pesos y los asistentes menores de 14 años tendrán ingreso gratis.

En el festival habrán más de 30 restaurantes y más de 40 emprendimientos.

Programación musical

Viernes 16 de junio:

Fruko y sus tesos, Hércules & Love Affair, el Tropicombo, Juan Astronauta, Sat Colibrí, Eban, Burdo & Elemental, Royker y Erasmo.

Sábado 17 de junio:

RKM & Ken-Y, Los Graduados, Kapla & Miky, Marco Acevedo, No regular Play, Slow Hands, La banda del bisonte, El Juglar, Lala More, Sin razón aparente, Ojos color mate, Steff, Dave Bolívar, La Romana, Manolo B2B y Sebastián González.

Domingo 18 de junio:

El Combo de las estrellas, Los Inquietos, Yo me llamo Ana Gabriel, Carlos Arturo, Raquel, Juanes Mesa, Najeys, More Than Human, Amuna, The Grapes, Briska, Juli Ortiz y Camila Jones.

Lunes 19 de junio:

Santiago Cruz, Providencia, Pipe Calderón, Susana Cala, Sonora 8, Mareana, Trazos de tango, Myladonna, Sofía Crombie, Camilo Do Santos, Moreno & Prieto, Noisse, Obando, Matheo Vélez y Jose M.