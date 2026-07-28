El tiple celebra 30 años de su encuentro más importante con entrada libre en Envigado e Itagüí

El Encuentro Nacional del Tiple llega este año a su trigésima edición con una programación que se extiende del 30 de julio al 2 de agosto entre Envigado e Itagüí, dos municipios del área metropolitana de Medellín. Todos los eventos son de entrada libre sin boleta.
La Corporación Encuentro Nacional del Tiple, Cortiple, con sede en Envigado, organizó la primera edición en 1996 con una premisa que ha mantenido durante tres décadas: el evento no es una competencia, es un espacio de encuentro, fraternidad y muestra académica.