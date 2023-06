“Me siento muy honrado del cariño de Colombia”: Enrique Bunbury sobre su próximo concierto

De todas maneras aclara que ha sido seguidor de Greta Garbo antes de escribir su disco y de pensar que podía ser un símbolo, “siempre me fascinó este tipo de personajes que abandonan sus vidas y se aíslan”, detalla.

“A lo mejor el disco se tendría que llamar Daniel Day-Lewis o Quentin Tarantino, este tipo de artista que se asoma muy de vez en cuando. Estoy pensando en que los conciertos no van a ser una parte tan fundamental en mi carrera, quiero hacer menos conciertos y quiero enfocarme más en la parte creativa, no sé si cambiaré de opinión, pero ahora mismo me abruma un poco la idea de pensar en una gira como las que hacía antes de un año y medio, dos años, me siento incapaz de ese compromiso y pienso que hay otras cosas que me llaman más y que pueden ser interesantes como escribir música, quizás para cine”, cuenta el artista.

La pausa en su encuentro con el público no mermó su impulso creativo y en esos momentos de encierro y paréntesis nació el disco Greta Garbo . Se llama así como una manera de homenajear a esa actriz, símbolo del aislamiento, que se retiró a los 36 años y nunca más volvió a actuar.

Para Bunbury, Greta Garbo es un disco más vintage que en contraste tiene frescura y renovación de su sonido, “eso me ubica en un lugar creo que rejuvenecido”, dice.

“Una vez que tuve todos estos problemas en la gira del 35 aniversario era muy necesario para mí que hubiera una visión exterior y que alguien tomara las riendas y asumiera el control y la dirección en el estudio de grabación. Adán hizo la selección de los músicos , a mí me mandó también para elegir, pero él era el que estaba allí buscando, eligió el ingeniero y de alguna forma él empezó a enfocar hacia donde iba este disco, había sido maestro de ceremonias y artífice de este cambio y de esta nueva ubicación de mi música”.

Hacer un disco implica para muchos artistas encontrar, después de hecho, nuevas maneras de haberlo abordado, pero Bunbury dice que en su caso no es así. “Yo soy muy estricto con los tiempos, yo acepto el deadline, lo acepto como un compañero de viaje fabuloso el saber que hay una fecha de entrega que a mí me hace enfocarme, me sirve para poner mis propios límites”.

Comenta que además no está mal el que haya discos que no sean perfectos o únicos, “no puedes perseguir siempre una obra maestra, creo que tienes que perseguir tu propia expresión por encima de lo que se considera una obra maestra que al final es una opinión ajena, es algo que se te escapa totalmente, creo que es la forma de hacer mejores discos, yo estoy hablando aquí como si supiera mucho pero en realidad estoy hablando de mi experiencia”.

A Bunbury le gusta permanecer en lo que el llama “alerta creativo”, prefiere eso que estar entorpecido por una aspiración de grandeza que al final son un obstáculo.

Su faceta de escritor

Acaba de publicar su poemario llamado MicroDosis, “un diario escrito durante los dos últimos años en el que Enrique Bunbury decide experimentar en su conciencia la ingesta de microdosis de psilocibina. El género elegido por el autor para narrar este viaje interior es la poesía. De esta forma Bunbury consolida su incursión en la literatura tras la aparición en 2021 de su primer poemario Exilio Topanga sumando a los rasgos estéticos presentes en aquel una atmósfera de psicodelia y una crítica a ‘la norma mental’ del sistema”, explica la reseña.

Sobre esta faceta aclara que no tiene ninguna pretensión y a la vez las tiene todas, “igual que con la música en realidad mi pretensión es parte de la necesidad de expresión pero también de la necesidad de comunicación, yo espero que cuando publique haya alguien con el que ese libro conecte, me encantaría que fueran millones y millones de personas pero no es algo que yo tenga en la cabeza en el momento en el que yo estoy escribiendo”.

Y tiene claro que el género por el que se ha decantado, la poesía narrativa, no es el que más llega a todo el mundo, “es más minoritario, acepto que con la poesía no me voy a comprar un yate”.