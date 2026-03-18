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Premios Nuestra Tierra 2026: esta es la lista de nominados

Con 18 postulaciones, el cantante barranquillero Beéle lidera la lista de nominados a la edición 2026 de los galardones que premian lo mejor de la música nacional.

  • Estos galardones reconocen las mejores producciones de géneros como el urbano, el afrobeat, el pop, el popular, la electrónica, el rock y el vallenato. FOTO: Premios Nuestra Tierra
    Estos galardones reconocen las mejores producciones de géneros como el urbano, el afrobeat, el pop, el popular, la electrónica, el rock y el vallenato. FOTO: Premios Nuestra Tierra
El Colombiano
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hace 2 horas
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RCN dio a conocer los nominados a las 33 categorías de los Premios Nuestra Tierra 2026. Beéle, quien lidera las postulaciones con 18 menciones, es seguido por el cantante paisa Ryan Castro, con 17; Kapo, con 13; y Duplat, con siete. Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Morat, Karol G, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre muchos otros protagonistas de la escena musical colombiana.

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Estos premios fueron creados en 2007 por Alejandro Villalobos, Blanca Luz Holguín y Fernán Martínez, con el objetivo de destacar el talento de los artistas y productores nacionales, así como sus colaboraciones internacionales.

Este año, la gala de premiación será el 14 de mayo en el Auditorio de Colsubsidio, en Bogotá, y se transmitirá en directo por la app del Canal RCN. El público podrá votar por sus favoritos a partir del 26 de marzo en el sitio web oficial de los premios.

Este es el listado de nominados de las principales categorías:

Los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026

Mejor Artista Global

Ryan Castro

Karol G

Shakira

Maluma

J Balvin

Kapo

Beéle

Mejor Canción Global

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

“Ba Ba Bad remix” – Ryan Castro, Sean Paul Busy Signal

“Papasito” – Karol G

“La plena” – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums

“No tiene sentido” – Beéle

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año

Blessd

Andrés Cepeda

Juliana

Yeison Jiménez

Bomba Estéreo

Ela Taubert

Carlos Vives

Kapo

Silvestre Dangond

Manuel Turizo

Mejor Canción/Composición del Año

“Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Dulce y amarga” – Duplat y Andrés Cepeda

“Aprendí” – Nanpa Básico

“Me toca a mí” – Morat y Camilo

“Si te pillara” – Beéle

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony, Beele

“Rio” – J Balvin

“Enamorarte mil veces” – Fonseca, Manuel Medrano

“Bronceador” – Maluma

“500” – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady

Mejor Artista Revelación

Sebasxxss

Brokix

Jhay P

Manuel Lizarazo

Kris R

Aria Vega

Maria Fuell

Martin Elías Jr

Emilio Cabra

Hamilton

Mejor Productor del Año

Gangsta

Sog

Prodmonja

Los Money Makers

Georgy Parra Salvaje

Ovy on the Drums

Duplat

Juan Pablo Vega

The Prodigiez

Juan “El Profe” Fonseca

Keityn

Sebastián Áviles

Mejor Álbum del Año

“Sendé” – Ryan Castro

“Respuestas a las 11:11” – Ela Taubert

“Ya es mañana” – Morat

“Milagro” – Sebastián Yatra

“Bogotá” – Andrés Cepeda

“Dulce y amarga” – Duplat

“La Pista” – Juliana

“Borondo” – Beéle

“El último baile” – Silvestre Dangond

“Un verano en Caliyork” – Junior Zamora

“30 años ‘La tierra del olvido’” – Carlos Vives

“Uno más uno” – Maca y Gero

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Mejor Video Nuestra Tierra

“Se lo juro mor” – Feid

“Quiero +” – Greeicy

“Pelirroja” – Sebastián Yatra

“No supiste cuidarnos” – Ela Taubert

“Me pasa (Piscis)” – ASTROPICAL (Bomba Estéreo y Rawayana)

“Dando instrucciones” – Jessi Uribe

“Cosita” – Heredero

“De frente” – Antonella Ravagli

“Flaka” – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo

Mejor Concierto Nuestra Tierra

J Balvin – Ciudad Primavera (Medellín)

Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)

Ryan Castro – Medplus (Bogotá)

Yeison Jiménez – “Mi Promesa” (Estadio El Campín)

Juliana – Bienvenidos a la pista (Movistar Arena, Bogotá)

Maluma – Medellín en el mapa

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – “El último baile” (Estadio El Campín)

Fonseca – Tropicalia (3 Movistar Arena, Bogotá)

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