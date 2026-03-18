Premios Nuestra Tierra 2026: esta es la lista de nominados

RCN dio a conocer los nominados a las 33 categorías de los Premios Nuestra Tierra 2026. Beéle, quien lidera las postulaciones con 18 menciones, es seguido por el cantante paisa Ryan Castro, con 17; Kapo, con 13; y Duplat, con siete. Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Morat, Karol G, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre muchos otros protagonistas de la escena musical colombiana.

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Estos premios fueron creados en 2007 por Alejandro Villalobos, Blanca Luz Holguín y Fernán Martínez, con el objetivo de destacar el talento de los artistas y productores nacionales, así como sus colaboraciones internacionales.

Este año, la gala de premiación será el 14 de mayo en el Auditorio de Colsubsidio, en Bogotá, y se transmitirá en directo por la app del Canal RCN. El público podrá votar por sus favoritos a partir del 26 de marzo en el sitio web oficial de los premios.

Este es el listado de nominados de las principales categorías: