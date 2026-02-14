Karol G publica un fragmento de su nueva posible canción y desata rumores sobre Feid

Karol G continúa acaparando la atención de sus seguidores, no solo por su música, sino también por los detalles de su vida personal que generan conversación en redes sociales. La cantante colombiana reapareció recientemente con un video que adelantaba un regalo especial para sus fans por San Valentín: un vistazo de su nuevo sencillo.

La aparición digital de la intérprete de Provenza ha generado especulación en torno a su vida sentimental, especialmente después de los rumores que señalan que su relación con Feid habría terminado. Según TMZ, la ruptura se habría dado en buenos términos, con respeto y cariño, aunque ninguno de los dos artistas ha emitido un pronunciamiento oficial.

Aun así, los seguidores no han dejado pasar la oportunidad de buscar indirectas entre ambos. La atención se centró en detalles recientes: la presentación de Feid en el Fashion Show de París con una camisa rosa, la aparición de Karol G en los Latin Grammy con unos aretes verdes, y ahora, la publicación del adelanto de su nueva canción.

Las letras de los últimos lanzamientos de ambos han sido interpretadas como referencias a reconciliaciones y reflexiones sobre relaciones pasadas, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible conexión entre ellos.