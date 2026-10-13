Los 5 del gobierno Duque que regresan con Abelardo y la que suena para la Andi

Varias personas que trabajaron con el expresidente Iván Duque ahora hacen parte de los círculos de poder desde que Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño. El de más alto perfil es el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el mandato de Duque. Los nombramientos no se limitarían solo al Gobierno. La exjefe de gabinete de Duque, María Paula Correa, podría aterrizar en la presidencia de la Andi (Asociación Nacional de Industriales) tras la salida de Bruce Mac Master, según se ha conocido en la opinión pública. También han sonado nombres como la exministra de Santos María Claudia Lacouture. Le puede interesar: ¿Duque, embajador en EE. UU.? Uribe ya lo había intentado con Pastrana: ¿fue un error? Esto ocurre en un momento en el que el Centro Democrático, partido que llevó a Duque a la Presidencia y del que sigue siendo militante, enfrenta tensiones con el abelardismo por los votos de la derecha para las regionales 2027, ya que los seguidores del Presidente tienen colectividad propia —Defensores de la Patria— para repartir avales. ¿Qué dice Iván Duque? Con respecto a que haya llegado gente que trabajó con él al Gobierno actual, el exmandatario dijo en entrevista con Caracol Radio que su administración buscó promover una generación de perfiles con experiencia técnica antes que política. “Siempre dije que mi labor como presidente era tratar de abrirle camino a una generación de personas técnicas, que estuvieran en los cargos por su conocimiento y preparación. No por responder a directorios políticos. Así estructuramos el gabinete y el Gobierno”, aseguró.

“Nunca he respetado a esos políticos que se refieren a la gente que trabaja con ellos de manera posesiva, como si fueran propiedad individual. Celebro que hayan llamado personas que hayan trabajado en mi Gobierno y en otros por su experiencia y conocimiento, no por ser amigos míos o haber trabajado conmigo sino por lo que representan para el país”, añadió. Según dijo, ha visto “de lejos” el desarrollo de los nombramientos. “No estoy entregando puestos o participando en conversaciones clientelistas. Todo lo contrario. Soy una persona que ve las cosas de lejos, cuando alguien me pide un consejo siempre lo doy desinteresadamente y con total sinceridad, y celebro que busquen personas que tengan esa experiencia”, explicó. Duque habló en general, no mencionó con nombre propio a las personas de alto perfil que trabajaron en su gobierno y hoy están con De la Espriella. Algunos de ellos, a continuación. El vicepresidente y exministro El vicepresidente José Manuel Restrepo fue uno de los funcionarios clave del gobierno Duque. Es economista y se desempeñó como ministro de Hacienda en plena salida de la pandemia del covid-19, entre 2021 y 2022. Ese rol le valió un reconocimiento de la revista LatinFinance como el mejor jefe de esas cartera de la región. Luego salió a ser rector de la Universidad EIA, en Medellín, y de ahí pasó a la campaña de Abelardo de la Espriella. Cuando Restrepo fue anunciado como fórmula, Duque dijo que fue un ministro “excepcional” y que el país “lo vio liderando momentos muy difíciles”. Y calificó que Restrepo haya estado en su Gobierno como “un honor”.

El minambiente y aliado En 2021, cuando Duque era presidente, el hoy ministro de Ambiente Fabio Arjona era vicepresidente de la ONG medioambiental Conservación Internacional. El entonces mandatario calificó al monteriano como “un validador y una especie de aliado estratégico”. Después de eso se les siguió viendo en público. En 2024, en la Feria del Libro de Bogotá, Arjona dijo en un conversatorio que Duque “es uno de los líderes ambientales y tendrá muchísimo que enseñarnos a esta generación y a las futuras con sus nuevos desarrollos”. Hace poco, a finales de julio, Duque invitó al entonces ministro designado al Amazonas, en el marco de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada para la defensa de ese ecosistema. Duque la lidera desde 2022, cuando dejó la Presidencia de Colombia. Además, al menos tres de los cargos importantes del MinAmbiente fueron ocupados por funcionarios del gobierno Duque. Secretario y exsuperintendente Otra ficha es el actual secretario jurídico del Ministerio de Justicia, Andrés Barreto. Se le ha visto en videos junto al presidente en los que este le pregunta por el número de extradiciones adelantadas recientemente. En el gobierno Duque fue superintendente de Industria y Comercio, así como encargado de la Superintendencia de Sociedades. Luego, Duque lo dejó en la Comisión de Regulación de Energía y Gas antes de que empezara el gobierno Petro, pero el Consejo de Estado anuló su nombramiento a principios de 2023 al considerar que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.