“Las pretensiones del exalcalde buscan limitar el ejercicio periodístico”: justicia desestimó tutela de Daniel Quintero contra EL COLOMBIANO por caso Aguas Vivas

El pulso judicial del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle contra el diario EL COLOMBIANO terminó a favor del medio. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante la Sentencia 267 de 2025, negó en primera instancia la acción de tutela que había presentado el exmandatario.
Por lo tanto, el periódico EL COLOMBIANO confirma que fundamenta su labor en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, asegurando que la información cumple con el estándar de veracidad, independencia y rigurosidad, con lenguaje cuidadoso basado en datos objetivos y fuentes oficiales. Incluso, según el documento del juzgado, este medio promueve la libertad de prensa a través de un ejercicio periodístico responsable y de buena fe, lo cual se reflejó en su disposición para rectificar de manera oportuna y voluntaria cualquier error informativo.
La jueza Alba Mery Jaramillo Mejía, tras analizar el caso, le dio la razón al periódico en varios puntos clave. Primero, señaló que el medio no llamó “corrupto” a Quintero de forma directa ni lo declaró culpable. En cambio, usó un lenguaje cuidadoso con palabras como “presunto”, “investigado” o “posible”, dejando claro que se trata de un proceso judicial en curso y no de una verdad absoluta.