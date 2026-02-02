Grammy 2026: esta es la lista completa de ganadores

Bad Bunny se coronó como el ganador de la categoría más importante de la noche al recibir el galardón a Mejor Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Contexto: Bad Bunny ganó Grammy a Mejor álbum de música urbana y arremetió en su discurso contra la policía migratoria de EE. UU.

En la edición 68 de la gala, realizada este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el artista que se hizo con el mayor número de gramófonos dorados fue el rapero Kendrick Lamar, quien ganó ocho, incluido el de Grabación del Año por luther (ft. SZA). El también rapero Jelly Roll, Lady Gaga y Bad Bunny recibieron tres galardones cada uno.