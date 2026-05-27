Kanye West se presentará en Turquía tras la prohibición de sus conciertos en varios países por comentarios antisemitas

El rapero estadounidense Kanye West, cuyos conciertos fueron prohibidos en varios recintos europeos debido a declaraciones antisemitas, actuará en Estambul el 30 de mayo, informaron los organizadores. El artista de 48 años, también conocido como “Ye”, provocó gran indignación por comentarios en los que glorificaba al líder nazi Adolf Hitler y por discursos antisemitas que atribuye a su trastorno bipolar. Lea: The College Dropout, un libro que revela la figura de Kanye West antes de sus escándalos También se espera que el rapero estadounidense Travis Scott participe en el evento del sábado en el estadio olímpico Atatürk de Estambul, declaró el organizador Erdem Karahan, de ILS Vision. En abril, el gobierno británico le prohibió entrar en el país para encabezar el festival Wireless, obligando a los organizadores a cancelar el evento. Una semana después, pospuso un concierto en Marsella, en Francia, tras trascender la información de que el ministro del Interior buscaba bloquear la actuación.

Un estadio polaco canceló un concierto de West previsto para el 19 de junio, y el ministro de Cultura afirmó que Polonia quería impedir su actuación debido a su “promoción del nazismo”. Más tarde, el club de fútbol suizo FC Basilea declaró a la AFP haber rechazado una propuesta para albergar un concierto de West. En enero, el cantante publicó un anuncio en el Wall Street Journal para defenderse, afirmando: “No soy nazi ni antisemita” y “amo a la gente judía”. Atribuyó su comportamiento a un “episodio maníaco” provocado por el trastorno bipolar. Con todo, tiene previsto actuar en los Países Bajos el 6 y 8 de junio; en la capital albanesa, Tirana, el 11 de julio; y en Praga el 25 de julio.

Estos son algunos de los comentarios antisemitas que ha hecho Kanye West

En febrero de 2025, el rapero publicó en redes sociales frases como “Soy un nazi” y “Algunos de mis mejores amigos son judíos y no confío en ninguno de ellos”. A eso se sumó el anuncio que emitió en el Super Bowl promocionando una camiseta de 20 dólares con una esvástica negra. Después, en mayo de 2025, estrenó un video musical en X titulado HEIL HITLER (HOOLIGAN VERSION), en el cual habían múltiples imágenes que hacían apología al nazismo, al igual que la letra de la canción. En repetidas ocasiones, West ha manifestado su respaldo a esta ideología en entrevistas con medios de comunicación y pódcasts. Por ejemplo, a finales de 2025, en el programa InfoWars dijo que la gente debería “dejar de criticar a los nazis” y exaltó a Adolf Hitler.

Varias de las publicaciones antisemitas que ha realizado el artista, que tiene más de 31 millones de seguidores, en plataformas digitales han sido eliminadas por violar sus políticas. Y a pesar de que West ha salido a justificar estos comentarios con sus problemas de salud mental, activistas y expertos han señalado que esto no es suficiente. “Aunque algunos lo han intentado, no hay justificación ni explicación posible para los desvaríos de Kanye West en las redes sociales, salvo por lo que son: declaraciones antisemitas viles que representan un peligro claro e inminente para toda persona judía”, escribió Ted Deutch, director ejecutivo del American Jewish Committee, organización que se dedica a defender los derechos de los judíos en todo el mundo. Esta entidad se ha encargado de desmentir las afirmaciones que ha hecho West sobre la comunidad judía, una labor clave teniendo en cuenta que más de la mitad de los delitos de odio religioso en Estados Unidos se cometen contra judíos.

Preguntas frecuentes