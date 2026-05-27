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Las universidades de Colombia con mejor reputación laboral de egresados, según ranking QS

La Universidad de los Andes lidera el listado a nivel nacional y se ubica entre las mejores de Latinoamérica, cuyo primer lugar es ocupado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

  • Estas son las universidades de Colombia con mejor percepción laboral, según reveló un ranking. FOTO: Universidad de los Andes
    Estas son las universidades de Colombia con mejor percepción laboral, según reveló un ranking. FOTO: Universidad de los Andes
El Colombiano
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hace 2 horas
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El más reciente informe del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026 reveló cuáles eran las mejores universidades de Latinoamérica, pero también incluyó una sección que destaca aquellas con mejor reputación entre empleadores.

Esto habla de las instituciones cuyos egresados son mejores valorados en el mercado laboral tras su graduación. Entre ellas hay varias universidades colombianas ubicadas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país.

Lea también: La Universidad de Antioquia tiene la mejor facultad de medicina en Colombia, según QS Ranking 2026

El componente de empleabilidad representa el 20 % de la evaluación de esta firma, que también tiene en cuenta la reputación académica, la investigación científica, la calidad de los profesores y la internacionalización, medida a través de convenios y la presencia de estudiantes extranjeros.

La medición de empleabilidad se basa en encuestas a empleadores de varios países, quienes señalan las academias de donde provienen los graduados que contratan y el nivel de reconocimiento otorgan a esas instituciones.

Estas son las universidades con mejor precepción de empleabilidad en Colombia durante el 2026

1. Universidad de los Andes (Bogotá)

2. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

3. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

4. Universidad de La Sabana (Bogotá)

5. Universidad Externado de Colombia (Bogotá)

6. Universidad del Rosario (Bogotá)

7. Universidad EAFIT (Medellín)

8. Universidad de Antioquia (Medellín)

9. Universidad Industrial de Santander (UIS)

10. Universidad del Norte

11. Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín)

12. Universidad del Valle (Cali)

13. Universidad ICESI (Cali)

14. Universidad de Medellín (Medellín)

15. Universidad de la Costa (Barranquilla)

16. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)

17. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá)

18. Universidad EIA (Envigado)

19. Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira)

20. Universidad de La Salle (Bogotá)

21. Universidad del Atlántico (Barranquilla)

22. Universidad de Cartagena (Cartagena)

23. Universidad de Córdoba (Montería)

24. Universidad del Cauca (Popayán)

25. Universidad de San Buenaventura (Bogotá)

Siga leyendo: UdeA escala puestos en el World University Rankings 2026, aunque cada vez menos universidades colombianas logran clasificarse

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