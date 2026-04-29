Karol G anunció dos nuevos conciertos en Colombia después de hacer sold out en una hora

Este miércoles salieron a la venta las boletas para el show que Karol G realizará el 4 de diciembre de 2026 en El Campín, en Bogotá, en el marco de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour. Luego de haber agotado las entradas de este concierto, hasta hace poco el único de su nuevo tour en Colombia, los organizadores del evento anunciaron que habrá otros dos espectáculos en el país. Entérese: Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, ¿qué países visitará? Las dos nuevas fechas también serán en Bogotá. Karol G repetirá el 5 y 6 de diciembre en el mismo escenario, teniendo así tres shows consecutivos en la capital colombiana. La boletería para ambos conciertos ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de Ticketmaster.

¿Cuánto valen las entradas para el concierto de Karol G en Bogotá?

Las boletas para el Viajando por el Mundo Tropi Tour van desde 364.000 hasta 1.778.000 pesos. Los palcos, que son para diez personas, cuestan 25.500.000 pesos. Con esta nueva gira mundial, Karol G llegará a más de 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Esto convertirá a la artista colombiana en la primera latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial. Viajando Por El Mundo Tropitour comenzará el próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Hasta octubre, “La bichota” se presentará en diferentes ciudades de ese país y de Canadá.

Después, en noviembre, llegará a México, donde tendrá shows en Monterrey y Ciudad de México. Luego estará en Costa Rica y, de ahí, hará su tan esperada parada en Colombia, donde por ahora tendrá tres conciertos, todos en Bogotá. Le podría interesar: Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro: así fue la segunda noche de Karol G en Coachella Aunque una de las primeras preguntas que hicieron los fanáticos de Karol G cuando reveló su gira fue por qué no hay show en Medellín, esa misma semana el equipo de la artista explicó que esto se debe a las condiciones del Estadio Atanasio Girardot. “En este momento no es posible anunciar el show en la ciudad, ya que enfrentamos limitaciones técnicas y logísticas que debemos tener en cuenta”, dijeron los organizadores. A pesar de la decepción de sus seguidores paisas, todavía no se ha anunciado una fecha en la ciudad natal de la cantante. Con la programación de dos nuevos conciertos, muchos de ellos continúan con la expectativa de que Karol G no deje por fuera a Medellín de este tour.

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