Lux y el modelo Rosalía: ¿por qué cada lanzamiento de la española es un éxito?

“Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por Barcelona”. La letra de Reliquia, una de las piezas más comentadas de Lux, condensa el tránsito emocional que define el nuevo universo de Rosalía, un viaje entre la pérdida y la purificación, lo humano y lo divino.
La artista transforma su biografía en mito y su música en ritual. Pero detrás de esa búsqueda también se esconde una maquinaria de comunicación precisa que ha convertido cada lanzamiento suyo en un estudio de caso para el marketing contemporáneo.