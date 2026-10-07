Bizarrap, nuevo invitado al concierto de despedida de Shakira en Madrid

Bizarrap se suma a la lista de artistas que acompañarán a Shakira en su último show en Madrid, el número 13 de su residencia europea, Las mujeres ya no lloran, en el estadio que hizo la artista colombiana con su nombre.

Desde el equipo de la cantante confirmaron que el productor argentino acompañará a la superestrella en el último show de la residencia el próximo 12 de octubre. “Ambos compartirán escenario después de haber protagonizado la exitosa BZRP Music Sessions #53, y estarán acompañados por Dani Martín, Maluma y Beéle”.

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No será la primera vez que ambos se reencuentren sobre un escenario. En junio de 2025, Bizarrap acompañó a Shakira durante el cierre de su segundo concierto en Miami, como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.