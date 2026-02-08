Shakira, De La Ghetto, Katy Perry y JLo: los mensajes de apoyo a Bad Bunny antes de su show en el Super Bowl

En una noche que trasciende el espectáculo deportivo, Bad Bunny sube este domingo al escenario del Super Bowl convertido en algo más que un artista invitado. Es un símbolo cultural y político en un Estados Unidos marcado por la polarización, el endurecimiento del discurso contra los latinos y el regreso de viejas tensiones identitarias. La presentación del reconocido reguetonero ocurre en un momento clave. Mientras sectores conservadores arremeten contra la migración, la diversidad y la presencia latina en los espacios de poder cultural, el artista puertorriqueño, que en los Grammy ya había expresado su rechazo a la políticas de Trump, aparece en el evento televisivo más visto del país como un acto de afirmación y, para muchos, como un gesto de resistencia.

No está solo. Cientos de artistas al rededor del mundo le han expresado su apoyo. Figuras de peso en la música expresaron públicamente su respaldo a Bad Bunny, conscientes de lo que representa esta noche. “Hoy en el Super Bowl voy por... Benito y mi gente latina. Que gane el mejor”, dijo el también reguetonero, De La Guetto. Katy Perry subrayó el valor simbólico de su presencia en el escenario: “Tú puedes, Benito. Recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano”. Uno de los mensajes más emotivos llegó de Jennifer Lopez, quien convirtió su mensaje en una declaración de orgullo colectivo: “Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche. Tan orgullosa de ser boricua. Dale fuerte, Benito”.

A ese coro se sumó Natti Natasha, destacando la dimensión cultural del momento: “Muestra al mundo quién eres, quiénes somos y la importancia de apreciar nuestra cultura a pesar de la barrera del idioma. La música es un lenguaje universal”.

“HOY SOMOS BENITO ! @badbunnypr que Dios te proteja y te brinde la serenidad para que brilles con luz propia como lo has hecho hasta hoy. Disfrútalo, siéntelo y expresa lo que sientes. Es uno de los momentos más grande de tu carrera. Pero jamás olvides que tienes un batallón de millones y millones de personas de todos los rincones del mundo que están a tu lado y detrás de ti, lo cuales estamos para apoyarte. Eres del mundo, pero producto de nuestra isla del encanto!!!”, escribió la cantante puertorriqueña de merengue y pop latino, Olga Tañón.