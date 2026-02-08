x

Día clave de excarcelaciones en Venezuela: estos son los aliados de María Corina Machado liberados

Tras meses e incluso años de detención, varios presos políticos recuperaron la libertad bajo estrictas medidas cautelares, en una jornada que fue celebrada por sus familias y aliados.

  • Perkins Rocha, asesor legal de Machado y María Oropeza miembro del movimiento opositor, entre los liberados. Foto: tomadas de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Este domingo se registró una nueva jornada de liberaciones de presos políticos en Venezuela, en un movimiento que benefició principalmente a dirigentes y figuras cercanas a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Las excarcelaciones se produjeron en medio de un clima político aún tenso y bajo un proceso anunciado días atrás por las autoridades que hoy ejercen el poder en el país.

La primera liberación que se conoció fue la de Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más visibles del entorno de Machado y una de las voces más críticas del régimen en los últimos años. Su salida de prisión marcó el inicio de una cadena de excarcelaciones que se fue confirmando a lo largo del día.

Horas después se sumó el nombre de Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la principal coalición opositora de Venezuela. Rocha, de 63 años, recuperó su libertad tras permanecer un año y medio detenido, luego de haber sido arrestado el 27 de agosto de 2024 durante una ola de capturas que siguió a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, ocurrida el 28 de julio de ese mismo año.

La confirmación de su excarcelación llegó a través de su esposa, María Constanza Cipriani, quien informó que Rocha salió bajo medidas cautelares estrictas, pero ya pudo reencontrarse con su familia. “El abrazo en nuestra casa se dio”, escribió, al tiempo que subrayó que la libertad concedida no es plena y está sujeta a fuertes restricciones.

Durante la jornada también se confirmó la liberación de Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos, todas vinculadas al movimiento opositor y a los sectores que respaldan a Machado. Con estas salidas, el número de excarcelados sigue creciendo desde el pasado 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense en territorio venezolano marcó un punto de quiebre en el escenario político del país.

Las liberaciones hacen parte de un proceso anunciado el 8 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien además impulsó una ley de amnistía general que será debatida y votada este martes por la Asamblea Nacional. La iniciativa busca cerrar procesos judiciales abiertos por razones políticas, aunque desde la oposición se insiste en que las excarcelaciones condicionadas no equivalen a justicia ni a libertad plena.

Aunque familiares y aliados celebraron las salidas, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores advirtieron que aún permanecen decenas de personas privadas de la libertad por motivos políticos, y reclamaron el cierre definitivo de las causas judiciales y el cese de la persecución.

La jornada dejó la imagen clara de que las excarcelaciones avanzan, pero el debate de fondo sobre la libertad política en Venezuela sigue abierto.

Utilidad para la vida