Conozca el millonario monto que Boca Juniors pagaría por el colombiano Edwuin Cetré

Lo que comenzó como un sondeo tras su frustrado paso al fútbol brasileño, se convirtió este domingo en la noticia del día en el mercado de pases argentino. Boca Juniors aceleró a fondo y, según informan diversos medios, ya existe un principio de acuerdo para que el extremo colombiano Edwuin Cetré se convierta en el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Claudio Úbeda.
El Diario Olé señala que el jugador no fue citado para el partido con Riastra de este lunes y que el jugador le regaló la camiseta a la cocinera del club en señal de despedida.