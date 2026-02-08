Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Puerto Rico este domingo fue una locura. El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en donde se jugó la final del Super Bowl iba a explotar de la euforia. Todo por cuenta de Bad Bunny y su presentación en el show de medio tiempo en el este gran evento deportivo. Tengo una familia boricua, no de sangre, pero sí de vida y lo primero que hice este domingo temprano fue preguntarle a mi gran amiga y hermana, Yadira Jiménez, cómo estaba PR preparado para el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. “Es una locura. Todos los restaurantes, barras y lugares van a tener el evento. Lo van a pasar para el pueblo en la mayoría de los municipios de forma gratuita en los parques y plazas. El único tema hoy aquí es Bad Bunny, La gente se va a juntar en casa y lugares con familias y amigos para verlo”, me dijo. Puede leer: Shakira, De La Ghetto, Katy Perry y JLo: los mensajes de apoyo a Bad Bunny antes de su show en el Super Bowl Y Benito respondió y esa locura se trasladó a América Latina y a todos quienes sintieron orgullo latino con su presentación de 13 minutos en uno de los eventos deportivos más televisados del mundo: el Super Bowl.

Detalles del show de Bad Bunny en el Super Bowl

A las 8:19 de la noche, hora colombiana, comenzó el show del “conejo malo” con varios trabajadores cortando caña de azúcar, un ejemplo de la clase trabajadora de Puerto Rico y ahí comenzó con Tití me preguntó. Varios símbolos latinos como la venta de piraguas, tacos, boxeadores y hasta la casita, se ubicó en el escenario para seguir con la música. Ahí Benito subió al techo como hizo en los conciertos de su residencia y en la gira que está realizando por América Latina con Yo perreo sola. En la casita se vieron actrices como Jessica Alba y actores como Pedro Pascal. También Karol G y Cardi B. La música siguió con Voy a llevarte pa’ PR. Un remix del reguetón clásico fue el inicio de Eoo “están escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los cacerios”, dijo Benito. “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martinez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mi y tu también deberías creer en ti”, anotó antes de la siguiente canción en la que sorpresivamente apareció Lady Gaga, con una banda muy tropical, vestida de azul, y el toque latino con maracas y güiro para su canción Die With A Smile, a ritmo de salsa. Luego bailó con Bad Bunny quien empezó a cantar otro de sus grandes éxitos Baile inolvidable. “Baila sin miedo, ama sin miedo”, dijo Benito antes de que empezaran los acordes de NuevaYol. En medio de la canción apareció un televisor, era él ganando el Grammy anglo, el primero para un latino con un disco en español. Bad Bunny le entregó el gramófono a un niño, él mismo soñando con ello. Un momento muy emotivo. El cuatrista José Eduardo Santana dio inicio a que Ricky Martin empezara a cantar LO QUE LE PASÓ A HAWAii, esa canción que hace referencia a la colonización, turistificación y desplazamiento de los nativos hawaianos tras la anexión por parte de Estados Unidos en 1898. Tras ese momento tan significativo Bad Bunny salió con la bandera boricua en la mano y comenzó la canción El Apagón, una clara protesta a la crisis energética, los cortes de luz constantes, la privatización de la energía y la gentrificación en Puerto Rico. Con CAFé CON RON aparecieron los Pleneros de la cresta, la banda de plena, ritmo boricua que ayudó a intensificar esta rumba que Bad Bunny armó en este show de medio tiempo, y ahí salieron varias banderas latinas y el artista los mencionó a todos los países latinos y un mensaje de unión grabado en una de las pelotas de fútbol americano: “Toguether we are American”, el claro mensaje a Estados Unidos de que América es todo un continente, no un solo país. Debi tirar más fotos cerró este espectáculo con pirotecnia y puro orgullo latino. “No puedo parar de llorar esto fue muy grande”, dijo mi hermana boricua, así quedó Puerto Rico, fue el efecto Bad Bunny que prometió una enorme fiesta y lo cumplió.

Días históricos para Benito

Lo que pasó ayer en el Super Bowl es una sumatoria de éxitos y momentos históricos que Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, ha logrado para la músita latina. Y puede que a usted no le guste, que lo vea solo como un artista más de reguetón al que no se le entiende nada o que lo vea tosco y vulgar, pero viéndo más allá de esas circunstancias y de una mera cuestión de gustos, Bad Bunny viene demostrando que no es un artista del montón, que con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS sentó una posición política, generó narrativa y exaltó la identidad puertorriqueña como nunca antes alguien lo hubiera hecho. El pasado domingo ganó el Grammy anglo a Älbum de año, por primera vez en la historia para un disco en español, sus colegas le reconocieron el triunfo como uno colectivo, un empujón para la música latina al elevarla a niveles nunca antes vistos. Ricky Martin se lo dijo, en una carta abierta publicada en el diario boricua El nuevo día titulada Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos: “Te vi levantar los premios y se me hizo un nudo en la garganta (...) Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico. Tu elegiste no traicionarte. Elegiste ser coherente con tu historia y con la gente que te escucha”, escribió.

Es que como detalló el diario The Economist: “A principios de la década de 2000, los raperos más famosos del mundo eran todos estadounidenses; artistas latinos, como Enrique Iglesias, tenían que actuar en inglés si querían llegar a una audiencia global. Ya no”, y Bad Bunny tiene mucho que ver en ello. Por eso lo de este domingo también fue histórico, fue el primer show en español en un show del medio tiempo, lo hizo frente a tantos que criticaron su elección para este espectáculo alegando que no era “americano”: una clase de geografía les tocó recibir a muchos al recordarles que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos y varias reseñas mostraban como artistas de otros países como U2, Phil Collins, Shakira, Coldplay o Shania Twain, ya lo habían hecho.