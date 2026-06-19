Murió el cantante Alex Bueno, intérprete de éxitos como Jardín prohibido y Qué cara más bonita

La industria musical lamenta con dolor la muerte del merenguero dominicano Alex Bueno, a los 62 años. El artista era conocido por interpretar grandes éxitos como Jardín prohibido, Qué cara más bonita y Amor divino (versión merengue).

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que se informó que el deceso ocurrió a las 9:43 de la mañana de este 18 de junio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerlo y admirar su obra musical. Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, se lee en el mensaje.

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Por el momento se desconocen más detalles sobre el fallecimiento de Alex Bueno. Sin embargo, el artista había sido trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2025 tras detectársele un tumor cerebral, cuya intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones. Luego se sometió a un tratamiento médico, pero se le identificaron otras células cancerígenas en diferentes áreas de su cuerpo.

Su evolución marchaba de forma positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico.

“Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”, concluye el comunicado.