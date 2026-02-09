Esta es la pareja que murió en el incendio de una casa en el barrio Santa María La Nueva, Itagüí

Hacer de comer y descuidar el fogón terminó por ocasionarle la muerte a una joven pareja que residía dentro de un apartaestudio del barrio Santa María La Nueva, en Itagüí, por el incendio que se generó dentro de la cocina que los asfixió.
Los hechos se registraron a las 4:45 de la tarde del pasado domingo en la calle 44 con la carrera 55D, al parecer, cuando pusieron a cocinar el almuerzo y se quedaron dormidos. En estos hechos fallecieron Jeimar Mateo López Serna, de 24 años, y María José González González, de 22.