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Conozca a Rebecca Winckworth, la irlandesa que vive en Medellín y fusiona música andina con sonidos celtas

Desde hace siete años, la artista vive en Medellín y se ha encargado de dar a conocer la música colombiana en su país natal. Este viernes 12 de junio ofrecerá su primer concierto compuesto exclusivamente por canciones originales.

  • Rebecca Winckworth vive hace siete años en Medellín. FOTO Cortesía
    Rebecca Winckworth vive hace siete años en Medellín. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 43 minutos
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En 2019, con la vida resuelta y una carrera musical que le había dado la vuelta a Irlanda y al resto de Europa, Rebecca Winckworth tomó la decisión de viajar los más de 8.000 kilómetros de distancia que hay entre Dublín y Latinoamérica. Con el deseo de aprender y conocer otra parte del mundo, llegó primero a Argentina para presentarse en la celebración del Día de San Patricio, después estuvo en Chile y en Perú, y por último aterrizó en Bogotá.

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“No quise quedarme mucho tiempo allí. Había escuchado que en Colombia estaba una ciudad verde, de la eterna primavera”, recuerda para luego asegurar que eso era lo único que sabía sobre Medellín antes de llegar aquí. Y lo que terminó siendo una visita corta, que al inicio solo debía durar una semana, terminó convirtiéndose en un nuevo hogar que habita ya desde hace siete años.

Winckworth, además de haber conocido una nueva cultura e idioma, lo que ha hecho en este tiempo es ampliar los horizontes musicales. En su caso, la música es herencia familiar que terminó convirtiéndose en su vocación: estudió canto clásico en la Real Academia Irlandesa de Música, pasó un año formándose en la Academia Vocal de París y a los 16 años comenzó a cantar profesionalmente en Anúna, conjunto vocal irlandés reconocido a nivel internacional con el que recorrió Asia, Estados Unidos y el resto de Europa.

Aunque gracias a la música Rebecca ha conocido buena parte del mundo, asegura que Colombia ha transformado su manera de componer y cantar.

“La cultura colombiana es más dramática, más apasionada y, a veces, más exagerada. Nosotros, los irlandeses, no somos así. Aquí las emociones suben y bajan mucho más y creo que ahora escribo con ese nuevo aprendizaje: subir la emoción y luego bajarla. Me gusta decir que mis conciertos son como una montaña rusa de emociones. No me gusta que sean planos, con el mismo sonido y el mismo ritmo. Colombia me ha enseñado que tiene que haber esa montaña rusa, que debe ser una experiencia completa para sentirnos como seres humanos”, dice la artista.

A eso se suma la diversidad de géneros y ritmos colombianos que ha descubierto, entre los que destacan el bambuco y, especialmente, la salsa, de la que se declara enamorada. Pero Winckworth no solo admira estos sonidos como oyente: también se ha atrevido a fusionarlos con la música de su Irlanda natal.

Un ejemplo es Dusk Starts To Fall, una de sus canciones, en la que mezcla la música andina mediante la incorporación del charango, instrumento de cuerda de origen sudamericano interpretado en esta pieza por Toby Tobón, reconocido guitarrista paisa. La canción, producida por el ganador del Latin Grammy Julio César Sierra, también incluye instrumentos tradicionales irlandeses grabados por músicos de las zonas rurales de ese país.

Además de continuar fusionando musicalmente sus dos hogares, Rebecca quiere seguir escribiendo e interpretando “canciones bonitas”: “Eso es por lo que quiero que me reconozcan. Existe esa necesidad de encasillar a los artistas en un género, pero yo no soy así. A mí me gusta contar historias bellas y crear buenas melodías, que sean pegajosas. En un mundo con tantas dificultades, no necesitamos más tristeza”.

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La otra apuesta de la artista con su música ha sido visibilizar diferentes realidades y problemáticas sociales. En 2023 lanzó Young, Brave and Free, una canción que compuso a partir de la amistad que entabló con una joven migrante venezolana que trabajaba como vendedora ambulante. También escribió Remember You’re You, producida junto con la Orquesta Filarmónica de Medellín, una pieza que nació hace varios años, cuando fue profesora en India y fue testigo de cómo algunas de sus alumnas dejaban de asistir a clase porque eran obligadas a casarse con hombres que hasta les podían triplicar la edad.

En estos siete años que lleva en la ciudad, Rebecca se ha presentado en diversos escenarios, pero este viernes, por primera vez, ofrecerá un concierto cuyo repertorio está integrado solo por canciones originales de la irlandesa. Será en Casa Teatro El Poblado (este viernes 12 de junio), donde más allá del idioma –será en español, inglés e irlandés– “lo importante es entender el sentimiento de la música que siempre llega al corazón”.

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