Mikey Mills se abre camino apunta de rock

Este martes se estrena The anatomy of the memory is the silence, la cuarta canción que presenta el cantante paisa Mikey Mills. La canción es un homenaje a aquellas figuras de la política que han perdido la vida intentando cambiar el rumbo de las cosas.

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“La escribí para honrar la memoria de esas valientes personas de las que ya no hablamos, las que se han ido y poco a poco están siendo olvidadas simplemente porque hemos olvidado decir sus nombres. Eso no es justo. Muchos de ellos lucharon por los derechos, por la paz, por la propia humanidad. Deberíamos recordarlos como héroes por lo que hicieron. Ellos dieron sus vidas por nosotros”, escribió Mikey en su cuenta de instagram sobre la canción.

En el tema se juntan dos de las grandes pasiones de este artistas de apenas 16 años: la política y la música.

Mikey Mills apenas está empezando su camino en la música, va paso a paso y a contra corriente, porque en este país, donde el reguetón es el gran protagonista, él apuesta por el rock en inglés. En sus canciones se percibe el eco de sus más importantes influencias: John Lennon, Queen, los grandes rockeros de antaño.

Empezó a publicar su música a finales del año pasado. Hasta ahora ha lanzado el EP Three Cuts (2025), que incluye tres canciones –American Vikings, Mr. Martini y Letter for a Friend– y el sencillo Gone with the wind (2026), del cuál también lanzó una versión en piano.

Aunque la relación de Mikey con la música empezó hace años, desde que era un niño, influenciado por su tío Jorge, un melomano con una enorme biblioteca musical. Fue él quien le regaló la pianola en la que empezó a aprender y hacer música cuando apenas tenía cuatro años.

“Yo escribo poesía desde chiquito y cuando aprendí a tocar piano, la poesía se empezó a volver música”, dice Mikey.

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La primera canción la escribió a los once, Sir Tiger, en honor a su abuelo; tiempo después escribió una ópera para 25 instrumentos y en italiano en honor a su tío Jorge que falleció en 2023. Pero lo primero que empezó a publicar fueron covers. Pero ahora siente que es el momento de mostrar su música. Así que va de canción en canción, sabiendo que su público quizás esté por fuera de Medellín e incluso por fuera de Colombia.