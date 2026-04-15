Diez años de carrera y un nuevo show: Manuel Medrano regresa a Medellín con el Superior Tour

Manuel Medrano conversó con EL COLOMBIANO, vía Zoom, estrenándose un sombrero vueltiao que se compró en Semana Santa cuando pasó unos días de descanso en su ciudad. Es que el ritmo ha sido vertiginoso y necesitaba unos días de tranquilidad: terminó una gira para celebrar 10 años de carrera que lo llevó a Argentina, Chile, Perú, España, Ecuador, México y un gran show en Colombia, en el Movistar Arena en septiembre del año pasado. Luego presentó su cuarto álbum de estudio Superior, y seguirá celebrando sus 10 años con más conciertos. Ahora está listo para llevar a Superior por el país y Medellín fue de las primeras ciudades elegidas, 25 de junio en el Teatro Metropolitano (boletas a la venta en Tuboleta.com). También estará en Bucaramanga el 13 de junio. Le puede interesar: Conozca a Maca & Gero, el dúo colombiano que nació por un trabajo universitario y ya tiene contrato con Sony Music “Yo soy muy feliz de volver a Medellín, estuvimos cantando el año pasado, en La Solar y fue un concierto fascinante, se llenó nuestro stage esa noche y la verdad, a mí me encanta reconectar con Medellín, tiene un público fascinante, cool, fresco, conectado con el arte. Muy emocionado de volver con esta gira Superior Tour al Teatro Metropolitano que ya nos ha abierto las puertas en varias ocasiones”, nos contó.

Álbum Superior: un homenaje a la música de los 80 y el pop latino

Esta gira y todo su montaje tiene mucho que ver con su disco Superior, un proyecto inspirado en el pop de los 80, el funk y las baladas de amor, “un disco que narra un poco la historia de la música con la que yo crecí” y añadió que este es un álbum de larga duración que tiene 15 canciones “que habla de ese momento superior de la vida. De ese momento donde no estás atado a nada, que estás completamente conectado contigo mismo y que no necesitas nada más para ser feliz”. Medrano había querido grabar siempre un álbum así, porque la idea es siempre llevar el disco a su performance en vivo. “Por eso este performance te lleva por la historia la música con la que yo crecí, porque yo siento que nosotros como colombianos crecemos en la casa escuchando boleros, vallenato, salsa y hasta Michael Jackson. Es un crossover que hace parte de nuestra vida”. Le puede interesar: “Estoy muy emocionado con esta nueva etapa de mi vida”: Llane Ahí Medrano se devuelve en el tiempo recordando lo que escuchaba siendo niño hasta cuando creció cantando esas canciones tan variadas en los bares: “Yo tocaba desde una canción de Silvio Rodríguez hasta una de Gustado Cerati y luego otra de Rubén Blades y después de Draco Rosa, esto siempre ha hecho parte de mi vida”.

La celebración de sus 10 años de carrera dio pie para muchas reflexiones. “Yo me siento muy feliz, veo los Latin Grammy ganados –Mejor nuevo artista y álbum cantautor en 2016–. Han sido 10 años en los que la música ha sido muy generosa conmigo y me ha llevado a lugares maravillosos”. Medrano resalta la comunidad que ha creado alrededor de su música, “que al final es lo más importante ya que se han logrado conectar conmigo y con todos esos sueños, que se han cumplido realmente”. Manuel Medrano dice que sigue siendo el mismo de hace una década y la misión con la que empezó a hacer una carrera continúa firme: “Crear música que conecte con el corazón de las personas y generar un impacto positivo en sus vidas y eventualmente que el mundo sea un lugar mejor. Sigo siendo el mismo soñador que cuando comencé, el mismo apasionado por el performance en vivo y cada vez nos interesa llevarlo más a un nivel más alto”. Puede leer: Shakira casi pero no: el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026 Por eso afirma que este show que traerá a Medellín tiene altos estándares con su banda, con la ejecución de los instrumentos, “la conexión con las canciones, que la gente tenga canciones para todos los momentos de su vida”. Escoger un setlist no es fácil, “es un reto, la verdad, pero al mismo tiempo ya uno sabe las canciones que le gustan al público y es obvio que esas canciones no las vamos a dejar de tocar”, concluye.

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