Diez años de carrera y un nuevo show: Manuel Medrano regresa a Medellín con el Superior Tour

Manuel Medrano conversó con EL COLOMBIANO, vía Zoom, estrenándose un sombrero vueltiao que se compró en Semana Santa cuando pasó unos días de descanso en su ciudad.
Es que el ritmo ha sido vertiginoso y necesitaba unos días de tranquilidad: terminó una gira para celebrar 10 años de carrera que lo llevó a Argentina, Chile, Perú, España, Ecuador, México y un gran show en Colombia, en el Movistar Arena en septiembre del año pasado. Luego presentó su cuarto álbum de estudio Superior, y seguirá celebrando sus 10 años con más conciertos.
Ahora está listo para llevar a Superior por el país y Medellín fue de las primeras ciudades elegidas, 25 de junio en el Teatro Metropolitano (boletas a la venta en Tuboleta.com). También estará en Bucaramanga el 13 de junio.
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“Yo soy muy feliz de volver a Medellín, estuvimos cantando el año pasado, en La Solar y fue un concierto fascinante, se llenó nuestro stage esa noche y la verdad, a mí me encanta reconectar con Medellín, tiene un público fascinante, cool, fresco, conectado con el arte. Muy emocionado de volver con esta gira Superior Tour al Teatro Metropolitano que ya nos ha abierto las puertas en varias ocasiones”, nos contó.